Cae ex fiscal de Oaxaca por desaparición de 2 eperristas

Oaxaca, Oax., La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó este viernes una orden de aprehensión contra Evencio Nicolás M. R., titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado durante el gobierno del priísta Ulises Ruiz Ortiz, como probable responsable del delito de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo de 2007, confirmaron fuentes oficiales.

Fuentes de la FGR confirmaron que además del ex procurador también fueron detenidos el ex director de la Policía Ministerial, Daniel C., así como integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en aquel entonces comandantes regionales en la Mixteca y Costa, los detenidos fueron trasladados al penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, donde radica el caso.

Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes indicó que el juez federal giró las órdenes de aprehensión contra 10 personas por su posible participación en el delito de desaparición forzada contra los dos civiles a quienes se les señala como integrantes del Ejército Popular Revolucionario.

Sin embargo, destacó que esto es parte de un entramado mayor, en el que también participaron elementos del Ejército mexicano en la desaparición forzada de ambos luchadores sociales y es que en reiteradas ocasiones señaló la participación del ejército en el operativo, incluso ha indicado que la última ubicación de ambos fue en el campo Marte.

En mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes fueron detenidos en la calzada Madero de la ciudad de Oaxaca en el contexto del conflicto político social que encabezó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dicha atracción fue considerada como histórica por Nadin Reyes.