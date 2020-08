Ya se recuperaron casi 15 mil empleos, señala AMLO

Ciudad de México. Al señalar que “causa mucho dolor, nos parte el alma” la pérdida de más de 50 mil personas por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “poco a poco va bajando el impacto” de la pandemia, porque “va disminuyendo el contagio y se están recuperando más vidas” con el apoyo de los trabajadores del sector salud.

En un mensaje en redes sociales, ratificó que después de que la economía tocó fondo en el trimestre abril-junio, ya se están recuperando empleos. Después de cinco meses de pérdida de fuentes de trabajo, en los primeros 7 días de agosto se han generado, sostuvo, casi 15 mil nuevas fuentes de trabajo del sector formal, y también la economía informal “está repuntando”.

Resaltó que las remesas son la principal fuente de ingresos y estimó que este año “podemos llegar a los 40 mil millones de dólares”.

Desde la biblioteca Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que es una buena noticia que hasta ayer “se han contratado 14 mil 945 nuevos empleos” inscritos en el Seguro Social. “O sea, ya dejamos de perderlos y vamos para arriba. Es un buen indicador”.

Recordó que en enero “habíamos generado 68 mil empleos adicionales, aproximadamente; en febrero, 123 mil; en marzo con la crisis perdemos 130 mil empleos, pero abril fue una debacle porque se perdieron 555 mil empleos”. En mayo, en tanto, se perdieron 344 mil; en junio, 83 mil y “dije que en julio si no se recontrataban trabajadores, no íbamos a perder ya la misma cantidad y en efecto, tenemos el dato, sólo se perdieron 3 mil 900 empleos”.

Por eso, “hable de la figura de la ´V´, que tocamos fondo y ya vamos de salida. Yo espero que terminamos agosto con nuevos empleos y de ahí para adelante, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para volver a estar como en febrero”.

Mencionó que la economía informal también “está repuntando porque ya hay más actividad en la calle. Con los protocolos de salud empiezan a abrirse establecimientos comerciales, pero tenemos que seguirnos cuidando nosotros mismos, tenemos que ir hacia delante, a reconquistar nuestra libertad”.

Tras enviar sus condolencias a los familiares de los fallecidos por el Covid, el titular del Ejecutivo federal dijo que “tenemos que seguir adelante, enfrentando la pandemia. Vamos saliendo, les puedo decir que poco a poco va bajando el impacto que tiene; va aminorando, va disminuyendo el contagio y se están recuperando más vidas”, con el apoyo delos trabajadores del sector salud.

Sostuvo que con una mano se enfrenta la pandemia y con la otra la crisis económica que precipitó, al pararse toda la actividad productiva para “cuidarnos, para irnos a nuestras casas, a nuestros hogares, el cierre de negocios”.

Insistió que en México se decidió enfrentar la crisis con un método distinto a lo que aplican otros países: rescatando al pueblo, “que toda la inyección de recursos se aplicara de la base de la pirámide poblacional, social, hacia arriba”, al señalar que no es “confiable, no ayuda mucho”, inyectar recursos “arriba para que permeen y puedan llegar hasta abajo”.

López Obrador destacó que con las remesas –se recibieron más de 3 mil 500 millones de dólares en junio-, se reactivo el consumo. Y eso permitió, con lo que “nosotros estamos haciendo”, que haya circulante y capacidad de compra. Que no tengamos una crisis de consumo, que la gente tenga para lo básico, que no haya hambre”.

Afirmó que también ayudó mucho que en la crisis económica –que inició en marzo- no se cayó el sector agropecuario. “No hemos tenido problema de falta de alimentos; tenemos producción suficiente de alimentos básicos, maíz, frijol, arroz, pollo, huevo, leche, carne” y “si no se produce todo lo que consumimos, hemos podido importar alimentos y no hemos tenido inflación, no hemos tenido carestía”.

Vamos hacia delante “con mucho ánimo, porque vamos a salir de esta crisis, como hemos salido siempre de las calamidades que ha enfrentado nuestro país”.