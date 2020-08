No habrá cambio de estrategia contra Covid-19: López Obrador

San José del Cabo, BCS. No habrá ningún cambio en la estrategia contra la pandemia de Covid-19 porque ha habido dado resultados y un manejo responsable de los especialistas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que pese a los 50 mil 517 decesos por coronavirus, en México “no hemos sido tan golpeados” y el país ocupa el quinto lugar en fallecimientos por esta enfermedad en el Continente Americano, se ubica por debajo de Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú, y “si nos comparamos con Europa, son más los fallecidos en España, en Francia, en Inglaterra”, afirmó.

Señaló que con la estrategia implementada, “a pesar de que nos llevó tiempo”, se aplanó la curva epidemiológica, no se saturaron los hospitales y nadie se ha quedado sin ser atendido”. Al reiterar su respaldo al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que sus adversarios quisieran que ya no estuviese “porque no habría información y reinaría el caos.

“Esa es una situación por politiquería; nuestros adversarios o quienes no han estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido han lanzado una campaña en contra del doctor, y yo lo considero un profesional de primer orden, y tiene todo nuestro apoyo”, subrayó.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo destacó haber dejado la conducción de la estrategia para enfrentar la pandemia a un equipo de especialistas, “eméritos, investigadores destacadísimos y especialistas, no hay médicos generales, lo digo con todo respeto; estamos hablando de doctores, pero pensando en nivel académico con los grados más altos. Son muy buenos. No hay en el mundo un equipo así que esté manejando la pandemia”.

Y gracias a ellos “hemos podido enfrentar esta pandemia. No me gustan las comparaciones, pero en el concierto de las naciones afectadas por la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados, a pesar de que tenemos elementos que nos afectan, sobre todo las enfermedades crónicas”.

No obstante, dijo que a diferencia de otros países, “somos una población joven; el promedio de edad del mexicano es menor al del estadunidense, del europeo, y la pandemia afecta a quienes padecemos de enfermedades crónicas y a los adultos mayores”.

El presidente rechazó, a pregunta expresar, dar una proyección sobre el número de fallecidos que habrá por Covid. “No quisiera tener proyección, que nadie perdiera la perdiera la vida” y recordó que diariamente a la 12 horas se guarda un minuto de silencio –y hay toque de silencio- por los decesos , porque “es una tragedia, no son números, no son datos. Vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo, para que se salven vidas”.

Resaltó que para atender una emergencia de esta magnitud, se han invertido alrededor de 30 mil millones de pesos; se levantó el sistema de salud, se adquirieron ventiladores, equipo, infraestructura hospitalaria, se reconvirtieron hospitales, se preparó a especialistas y se contrató a cerca de 50 mil trabajadores de la salud.

Además, agregó, “nos ayudó mucho contratar con empresas y hospitales privados para atender a enfermos no Covid. Ahora tenemos 12 mil camas de terapia intensiva -cuando empezó la pandemia teníamos 2 mil 800- y ocupadas sólo 40 por ciento”.

También remarcó que la gente se portó muy bien, así como muchos empresarios, quienes a pesar de la crisis económica derivada de la pandemia, sostuvieron a sus trabajadores. Igualmente, el mandatario federal resaltó que las televisoras ayudarán para el reinicio de clases. “Eso en ningún país se aplica… Sí hay un pago, pero nada que ver con la tarifa política, gubernamental, comercial. Son cinco pesos por estudiante al mes, 15 en total. Entonces ahí vamos”.

López Obrador rechazó la desaparición de la Cofepris.