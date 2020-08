Comisionados defienden autonomía e independencia de Ifetel

Los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) defendieron la autonomía e independencia que el Congreso Federal les otorgó y descartaron la existencia de diferencias con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante una reunión virtual con los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, también abogaron por su derecho a tener un salario acorde al grado de especialización que les exige su posición.

Sin variar en su discurso, los funcionarios de ese órgano autónomo, se dijeron honorables y probados al escuchar las preguntas o insinuaciones de los diputados participantes, quienes les cuestionaron la laxitud en el trato con la empresa Disney, que aún no se desprende de Fox Sports, cuando se ha comprobado que es un competidor cuya pretensión es apoderarse el mercado de los deportes, para reducir la oferta y aumentar los precios de la televisión de paga en ese rubro.

En una larga reunión encabezada por la diputada Isabel Guerra (PAN), Adolfo Cuevas, presidente consejero de ese instituto ponderó la regulación autónoma, con la cual esa instancia es congruente, y al abordar el polémico caso Disney-Fox adujo: “No se han otorgado más prórrogas en torno al emplazamiento a Disney- Fox. No hay presión, no podría haberlas. Somos una autoridad creada, mientras ustedes son una autoridad soberana, tenemos atribuciones y extinción y capacidades de que ustedes nos dotan, y las leyes se basan en la autonomía”.

Cuevas fue cuidadoso en sus intervenciones, pues reconoció que “nosotros no definimos la política pública”, y en el caso la controversia que promovió para mantener sus ingresos -que superan por mucho los del Ejecutivo Federal-, subrayó: “No pretendo ganar más que el presidente de la República, que mi salario sea fijado conforme a la ley; es importante que órganos autónomos tengan personal de alta especialización, nosotros pasamos por un arduo examen de avaluación, y fuimos seleccionados por exámenes muy cuidados.

Es importante que los salarios sean fijados buscando atraer personal calificado. Hemos generado ahorros por casi 500 mil millones de pesos, por bajas de tarifas, tenemos los mejores precios de América latina, se dio por mérito del Estado mexicano. No pretendo ganar más que el presidente de la República, pero tengo derecho a que mi salario sea fijado conforme a la ley”, repuso.

En la transmisión, Mario Ismael Moreno (Morena), externó su preocupación por la brecha digital, y conminó al Ifetel a revisar la veracidad de los contenidos en los medios electrónicos de comunicación, sobre todo en asuntos de informar sobre seguridad, salud y economía.

Entre los diputados de la comisión surgieron cuestionamientos de diversa índole. Arlette Aguilar (Morena), también se refirió la intención de trasmitir clases a través de las grandes televisoras, “en Chiapas no hay acceso ni a televisión ni a radio en las comunidades del estado. ¿cómo van a hacerle las comunidades donde no hay ni televisión, ni internet? María Santísima como le van a hacer, cómo vamos a educarnos si no hay ni televisión ni radio”, insistió.

También Erika Rosas (Morena), endureció el tono, pues “nos encontramos en una situación en la que las empresas extranjeras no cumplen con las disposiciones del Ifetel como Disney y Fox, ¿han propuesto o sugerido a ustedes la posibilidad de desistir en la desincorporación de Disney y Fox?, les cuestionó.

Rafael Villalpando (Morena), quien fue rector de la Universidad Veracruzana, fue incisivo al cuestionar si “el Ifetel ha sentido alguna presión, por decir lo menos, de carácter poco ético, de sus decisiones colegiadas.” Y sugirió a los comisionados pudieran “tener a gente pensante, e inteligente que analice contenidos de los concesionarios privados: ¿Tienen contacto ustedes con instituciones de educación superior para mejorar su trabajo? en estos años, supongo que deberían tener contacto con la ANUIES, o facultades de comunicación. Para que la comunicación sea más inteligente”.

Después devino una extensa participación de los comisionados, quienes defendieron su integridad, honorabilidad y trabajo. Ramiro Camacho, uno de ellos, se refirió a la intervención del Ifetel en el proceso de enseñanza por televisión. “Desde el mes de abril hemos puesto a los concesionarios el sistema de multicanal, es una cobertura nacional con más de 328 canales de televisión entre públicas y privadas. Las televisoras con un correo electrónico van a poder solicitar la señal y así será se sencillo, con el criterio de eficiencia.” Y remató con un señalamiento que será el tema de resolver en los próximos meses: “Es un porcentaje del 10 por ciento de población donde no hay ni electricidad, y menos televisión e internet, es un problema que no se puede ocultar”.

Arturo Robles, también consejero aceptó si existe acoso contra ellos, y apeló a mantener la autonomía del Ifetel. “Hemos tenido presiones mediáticas de los medios. i ustedes nos mantienen con este mandato legal de ser un organismo independiente, se pueden evitar estos impactos fantasmas que muchas veces vienen de los medios. Reconocemos al Congreso que mantenga esta actitud de mantenernos independientes”.

Al responder a la preocupación por la brecha digital, Javier Juárez, adujo que “gracias a la autonomía técnica, que no implica la subordinación a otros poderes, se otorgó la concesión CFE internet para todos. La competencia es un factor que hay que impulsar. Las brechas no se van a resolver solo con el mercado, va haber zonas donde no va a ser redituable para el mercado, y es ahí donde el Congreso debe entrar. En la regulación que emiten los diputados se deben considerar las asimetrías. El mercado no va a ser la solución de todo”.

Mario Fromow, integrante veterano del fue tajante. “Gracias al Congreso existe el Ifetel”, y de inmediato resaltó uno de sus logros: “Se ha dado baja de tarifas con la desaparición de la larga distancia, esto en términos reales de 2015 a 2017, en beneficio social, significó un ahorro acumulado de 137 mil millones de pesos.”

Igual que Javier Juárez, destacó que el mercado no es todo, pero sobre todo enfatizó que la integridad de los funcionarios del Ifetel “está ahí, y lo demás es cuestión mediática, y también es cuestión mediática decir que se diga que se beneficia a las empresas extranjeras”.

Sostenes Díaz, expuso con amplitud el tema de Disney-Fox, y en el caso de México tuvo efectos en varios mercados. “Encontramos problemas en el mercado de contenido facticos, y de contenidos deportivos, donde había la intención de disminuir sustancialmente la competencia, porque iban a controlar el 90 por ciento del mercado, y tenían la visión de reducir la oferta y aumentar los precios. Se le ordeno a Disney vender los canales de Fox-Sports. Con el tema de pandemia, se dio la prorroga porque el tribunal de juicio no estaba en posibilidad de sesionar, por la pandemia era imposible llevar a cabo la venta de estos canales, y lo que esperamos es que se dé la venta. ¡No tengo duda de la integridad de los funcionarios que participaron el proceso de Disney-Fox!”, repuso.