Víctor Villalobos descarta disculpa pública a Semarnat

Ciudad de México. El titular de la Secretaría de la Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación, y por lo tanto la dependencia a su cargo, se aboca a los pequeños y muy pequeños productores del campo y descartó que tenga que pedir una disculpa pública, tal como lo había solicitado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por al anteproyecto presidencial sobre glifosato.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario detalló que sobre “este tema de la disculpa pública me enteré porque fue un tuit, pero después vi que lo habían bajado. Yo no he recibido ninguna solicitud formal al respecto de esa disculpa, y la verdad es que la secretaría no la tiene que dar, porque es un decreto presidencial.

Añadió que “con respecto al mensaje este, como bien señalaba el presidente (Andrés Manuel López Obrador) en la mañana, y creo que es importante reiterar que en el seno del gabinete hay opiniones diferentes, y el presidente ha permitido y ha favorecido que haya este diálogo, esta discusión porque a partir de ella el presidente como autoridad máxima, y como nuestro líder, pues el finalmente toma las decisiones que considere más importantes en función de los argumentos que puedan o no presentarse en el seno de nuestras reuniones. El presidente es quien toma las decisiones, lo importante es apoyar al presidente y favorecer a la Cuarta Transformación”.

En torno a la crítica hecha por Víctor Toledo, titular de la Semarnat respeto a que la Sader se dedica a atender los agronegocios, insistió en que la prioridad son los campesinos de pequeña escala.

“La prioridad de la Secretaría de Agricultura descansa en tres grandes pilares: el incremento de la productividad, no podemos garantizar la alimentación para una población creciente, si no aumentamos la producción; el segundo tiene que ver con una agricultura sustentable, esto es al respeto a los recursos naturales. Hemos enfatizado la importancia y la necesidad de trabajar fuertemente en el tema del agua y del suelo y agricultura inclusiva, porque como señalábamos ayer, todos los productores son importantes, pero tienen necesidades diferentes, sin embargo, la Cuarta Transformación está abocada a apoyar a pequeños, y muy pequeños productores, los que han estado olvidados muchos años”.

Sobre el tema del herbicida glifosato destacó que para tener una agricultura sustentable se deben tener prácticas agrícolas, que nos permitan incrementar la producción con el menor daño ambiental posible, de ahí que el uso de los agroquímicos en una forma técnicamente adecuada que beneficia a la producción. Cuando estos se manejan mal, como cualquier otro producto, obviamente dañan el ambiente, agua y la salud humana”.