No hay acuerdo con ningún grupo delincuencial, asegura AMLO

Cajeme, Son. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no se volverá a cometer el error en que se incurrió en pasadas administraciones de perseguir a un grupo de la delincuencia organizada y proteger a otro. “No hay acuerdo con ningún grupo, se aplica la ley por parejo”.

Citó el caso del reciente operartivo en Guanajuato, en el cual se privilegió el uso de la inteligencia más que la fuerza, “no hay necesidad de masacres, eso no lo puede hacer ningún gobierno”. En el caso de Sonora, a pregunta expresa sobre los grupos que operan en Sonora, López Obrador aseveró: “los sabemos, pero razones obvias, no los reservamos”.

Este tipo de acuerdos que se hizo en el pasado fue “deleznable” lo que ocurrió y que ahora se está ventilando en el proceso legal que se sigue en Estados Unidos. Más adelante, sin mencionar expresamente al ex presidente Felipe Calderón, vinculó la decisión de “declarar la guerra a lo tonto” a la delincuencia organizada al fraude electoral de entonces.

“Miren lo que cuesta la antidemocracia, el daño que causa, como imponen a un presidente con el fraude, no llega con la legitimidad suficiente porque no llega con el apoyo del pueblo. Entonces para obtener legitimidad va a hacer actos espectaculares, para tratar de legitimarse declara la güera contra el narcotrafico y miren el daño que nos mete, le pega un garrotazo a lo tonto. No es cualquier cosa un daño electoral, tiene que debe haber democracia”.

Al abundar sobre el combate al crimen organizado, señaló que ahora con el proceso electoral se debe estar alerta sobre el posible uso de dinero ilegal en las campañas. Si de repente sale un candiadto a repaertir dinero, compra votos.

Antes había dinero de procedencia ilegal, ganaba el candidato y se hacían de la dirección de obra pública “y luego de la seguridad pública y el presidente municipal, era de ellos, todo eso se tiene que terminar quien ofrece despensa, compra voto es un corrupto. Ese esta ofreciendo dinero comprando voluntades, conciencia, porque ya esta haciendo las cuentas de cuanto se va a robar”