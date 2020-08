'Fuego amigo' en las entrañas del gobierno de la 4T

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, señaló que el gobierno está lleno de contradicciones, no tiene objetivos claros, hay luchas de poder dentro de la administración y que la visión a favor del ambiente %u201Cno está para nada en el resto del gabinete y me temo que no está en la cabeza del Presidente%u201D.