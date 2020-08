Estudiará SCJN amparo de Néstor Félix Moreno, ex directivo de CFE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudiará un amparo promovido por el ex director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, en contra de la sentencia que se impuso por enriquecimiento ilícito.

El ex funcionario, actualmente prófugo, argumenta que el delito del que se le acusó no está claramente definido y que las conductas que se le imputan no encajan con el tipo penal: “la omisión de definir explícitamente el delito y sus elementos constitutivos; así como la obligación del funcionario público de acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, o la legítima procedencia de sus bienes o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, eximiendo al ministerio público de acreditar el delito."

Moreno Díaz fue detenido en septiembre de 2011, pero pudo recuperar su libertad mediante un amparo, y siguió su juicio en libertad.

Seis años después fue sentenciado, sin embargo, no pudo ser aprehendido y desde entonces está prófugo de la justicia.

El caso cobró relevancia cuando se reveló que era dueño de yates y departamentos de lujo en el extranjero. Durante su juicio se le declaró culpable por no haber podido comprobar el origen legal de 36 millones 13 mil 379 pesos depositados a su nombre en diferentes cuentas bancarias.