Actas del Consejo de Pemex comprobarán compra de Agronitrogenados: AMLO

Cajeme, Son. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las actas de las reuniones de los consejos de Administración de Petróleos Mexicanos serán una prueba fehaciente de cómo se actuó en la compra de la planta de fertilizantes durante la pasada administración. Insistió que el proceso legal que se le sigue al ex director de esa empresa Emilio Lozoya será muy importante para conocer como se realizaron estas operaciones.

“Tiene que terminar con el proceso del señor Lozoya que declare sobre todo lo que sucedió, el es un testigo de primera, porque el era director de Pemex, entonces era miembro del Consejo de Administración de Pemex, y en todos los consejos de empresas públicas se levantan actas, hay un orden de día, se va tomando nota de la intervención de cada consejero, se apunta también sobre la postura de cada consejero, y se sabe también quienes votaron a favor y quienes en contra”, dijo.

Consideró que en las actas, que deberían estar ya en el expediente, en su caso debe tenerlas Pemex y la secretaría de Energía, para conocer todo porque supuestamente se incorporaron consejeros independientes para evitar la corrupción, pero no eran independientes, solo algunos actuaron de forma integra.

López Obrador aseveró que en este caso “se va a poner de manifiesto la asociación delictuosa entre funcionarios y empresarios, porque no es solo nada mas el funcionario, es también el llamado hombre de negocios. Durante el periodo neoliberal quienes hicieron su agosto no eran empresarios, eran traficantes de influencias”. Aseguró que tenían “agarraderas” y relaciones, porque “con todo respeto” había medicos de comunicación, no todos, que tenían contratos de obra.

“¿Que tiene que ver el periodismo, la radio y la televisión con construir una carreteras, con llevar a cabo una obra para Pemex porque estaban en el negocio de la venta de las medicinas. Lo del señor Lozoya va a ayudar mucho a que se transparente todo y que se termine este asunto y ojalá y ya la fiscalía concluya su proceso de investigación”.