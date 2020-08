Rosario Robles seguirá en la cárcel; juez le vuelve a negar amparo

Ciudad de México. La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, permanecerá privada de su libertad, luego de que un tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México le negó un amparo contra la vinculación a proceso por del delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la Estafa Maestra.

Sin embargo, allegados la ex secretaria de estado, informaron que no se les ha notificado sobre el fallo a familiares o a sus abogados.

Robles Berlanga se le acusa sobre su presunta responsabilidad en el desvío de más de cinco mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, caso conocido como la Estafa Maestra.

Al resolver el amparo en revisión, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado confirmaron por unanimidad la sentencia del de enero pasado del juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal, quien le negó la protección de la justicia federal a Robles Berlanga.

El colegiado argumentó que los datos de prueba en contra de la ex titular de la Sedesol, fueron suficientes para vincularla a proceso el 13 de agosto de 2019 por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Según el fallo, entre las hipótesis que se le atribuye a la ex funcionaria en los ilícitos por los que se le vinculó a proceso como titular de la Sedesol y la Sedatu, fue por no informar por escrito a su superior, de ahí que basta con que haya omitido informar, pues como bien lo sostuvo el juez responsable no se requiere una afectación al patrimonio, sino que basta que se ponga en riesgo.

La próxima semana se cumple un año de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le dictó a Rosario Robles la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En la actualidad permanece en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha.

En mayo de este año un juez con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, negó concederle el beneficio de enfrentar su proceso en libertad, por considerar que subsiste la posibilidad de que se evada de la justicia.

Luego de una audiencia de 13 horas, que se realizó el 1 de mayo de este año a puerta cerrada por disposiciones sanitarias, autoridades federales dieron a conocer que el togado Ganther Alejandro Villar Ceballos rechazó la petición de la defensa de Robles Berlanga, al considerar, como lo hizo desde la etapa de vinculación a proceso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que era necesaria la aplicación de la prisión preventiva.