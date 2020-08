Ordena AMLO rendir homenaje diario a víctimas de Covid-19

Culiacán, Sin. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador todas las dependencias federales en el país van a rendir diariamente un homenaje a las 12 horas a las personas que han fallecido por el Covid-19, a quienes lograron vencer la enfermedad y al personal médico que lucha contra este padecimiento. La disposición replica la ceremonia que desde el pasado 6 de junio se realiza en instalaciones militares con un toque militar de silencio seguido de aplausos.

López Obrador destacó el gesto que comenzó en el ejército es importante replicarlo para honrar a los fallecidos y reconocer al personal médico que no se rinde para atender las pandemia.

En otro orden de ideas, el mandatario destacó que más allá de la estigmatización que se tiene de la entidad, los niveles de violencia en la entidad han ido a la baja. “Se ha avanzado bastante para garantizar paz y tranquilidad, si nos atenemos a los datos, está Sinaloa, entre los estados con menos inseguridad, menos violencia, en el país”.

Cuestionado sobre si en Sinaloa también se realizarán operativos similares a Guanajuato para detener líderes de bandas del crimen organizado, López Obrador dijo que “ya se terminó aquello de que se protegía a un grupo para perseguir a otros, eso es lo que tiene en la cárcel al que fue secretario de seguridad de Felipe Calderón, para hablar en plata , con claridad, Eso ya no , se aplica la ley porcentaje por parejo, se tiene una nueva estrategia que consiste en atender las causas, que no haya pobreza, que los jóvenes no sean abandonados no sean obligados a tomar el camino de conductas antisociales.”

Consideró que la imagen que se tiene de la entidad no corresponde a la estigmatización que se realiza de Sinaloa, que es una entidad productiva, es el granero de México. En este contexto, destacó que a nivel nacional el sector primario de la economía no se ha caído y por ello se tiene asegurado el suministro de alimentos.

En su momento, el gobernador del estado, Quirino Ordaz destacó que paulatinamente los niveles de violencia en la entidad se ha reducido. Según los datos proporcionados por el secretario de la Defensa Nacional,Luis Cresensio Sandoval aseveró que en el conjunto de delitos en el país está por abajo de la media nacional.

El gobernador aseveró que hay un “estigma que nos lastima y no hace justicia al pueblo, enfocado darle la vuelta a este injusto estereotipo. Es un estado esforzado, muchos años en los primeros años de incidencia delictiva.. Al llegar al gobierno el más alto nivel de homicidios dolosos desde 2000, desaceleración importante,