Investigadores llaman a realizar cambios en estrategia contra Covid-19

Ciudad de México. De no haber cambios importante en la manera de enfrentar la pandemia de Covid-19 en las siguientes semanas, el país enfrentará una situación catastrófica en la temporada de los virus estacionales invernales respiratorios, en octubre o noviembre, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Alejandro Macías Hernández, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, y Laurie Ann Ximénez-Fyvie, Jefa del Laboratorio de Genética Molecular, de la Facultad de Odontología, advirtieron que la pandemia continúa con un alza preocupante en el número de contagios, “lejos de la meseta y estabilización” planteada por las autoridades del sector salud.

Los investigadores insistieron en que debe haber un cambio sustancial en la estrategia gubernamental, que incluya no sólo la aplicación de un número mucho mayor de pruebas coronavirus, sino también una detección oportuna de los contagios, el aislamiento de los casos positivos y la cuarentena de los contactos. No hay, hasta ahora, un control de la pandemia, coincidieron en entrevistas por separado.

“Hacer más pruebas solo por hacerlas no tiene ningún sentido. Hay que hacer que estos resultados estén rápidos, porque eso significa que vas a poder detectar los casos y evitar el contagio; se deben buscar a sus contactos y mandarlos a aislamiento, y a los positivos tenerlos en cuarentena. De nada sirve hacer pruebas y entregar los resultados una semana después, como se hace en muchos lugares”, dijo Macías Hernández, quien fuese encargado de conducir al comunicación oficial durante la crisis de influenza H1N1, hace más de una década.

También discrepó de las afirmaciones de que la epidemia se encuentra ya en la meseta. “No lo veo así”, dijo, tras señalar que los casos positivos y su porcentaje, que sigue siendo muy alto, indica la verdadera intensidad de la pandemia, con un creciente número de contagios diarios.

Por su parte, la investigadora Ximénez-Fyvie, advirtió, de manera más tajante, que de no haber cambios el panorama se presenta todavía más sombrío. “Ya en unos días estaremos llegando a más de 50 mil muertes, sabiendo que la cifra está subestimada”, dijo.

“La perspectiva no luce nada bien; tenemos un panorama muy sombrío hacia adelante. Este mes y septiembre van a ser decisivos. Si nada cambia en estas semanas, nos vamos a ver en una situación muy precaria, y seguramente catastrófica, al entrar a la temporada de los virus estacionales invernales respiratorios, como la influenza. Esto nos va a venir en octubre-noviembre”, alertó la investigadora de la Facultad de Odontología.

Además, estimó que a esta situación, ya grave en sí misma, se sumarán todas las atenciones médicas que se han postergado durante estos meses a causa del Covid-19, que “seguramente no podrá seguirse postergando más”. Ahí están las cirugías ya planeadas, tratamientos oncológicos, y atención de diversas enfermedades que han quedado pendientes.

Ximénez-Fyvie insistió que lo que ocurra en los próximos dos meses, sin duda, “va a marcar la diferencia en lo que va a pasar de aquí a que termine el año y todo el principio del año siguiente. Esperemos que algo suceda. Si no por parte del gobierno federal, sí de los estados, o de los gremios de médicos, de fundaciones, de la sociedad civil, y de las empresas. Se debe hacer algo para detener esta catástrofe”.

Al igual que el investigador Macías Hernández, Ximénez Fyvie estimó que la situación está lejos de estar controlada, ni que se encuentre en una “meseta”, no por los menos en cuanto al elevado nivel de contagios. “Lo que parece que se ve es una suerte de estabilización parcial, y no segura, en las defunciones, pero decir que se han estabilizado entre 650 y 800 muertes diarias, tampoco es positivo”, censuró.

Planteó que existe un manejo “poco serio” de las cifras oficiales que diariamente se dan en torno a la pandemia, las cuales muestra muchos altibajos, lo que evidencia precisamente esta falta de seriedad y errores en la metodología.

“Este tipo de epidemias, de transmisión infecciosa, no se controlan solas. Este virus no va a desaparecer solo. Hay que tomar el control y se necesitan estrategias de control: ampliar el número de pruebas, detectar casos oportunamente, rastrear a todos los contactos y aislar a todos los positivos. Eso es contención y acciones de este tipo son las que cortan cadenas de transmisión y disminuye la carga viral comunitaria. Eso es lo que se necesita, y no se está haciendo”, concluyó.