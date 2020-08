AMLO: Definir fecha de elecciones en Hidalgo y Coahuila toca al INE

La definición sobre las fechas para la realización de las elecciones pendientes en Coahuila e Hidalgo corresponde únicamente al Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien subrayó que no le corresponde al Ejecutivo Federal emitir decretos para establecer las fechas de los comicios.

“Mi opinión es que tiene que resolverlo el INE, ellos tienen que decidir, no el gobierno federal, no el Ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación (…) la Secretaría de Salud ya definió los protocolos que tenemos que cumplir todos, entonces a partir de estos protocolos, el INE que es un organismo autónomo tiene que decidir si se realizan las elecciones”, indicó este miércoles durante su conferencia de prensa matutina que en esta ocasión se realiza en Sinaloa en el marco de una gira por la entidad.

Al señalar que “ya no son los tiempos de antes” en los que desde la Secretaría de Gobernación se dictaba las directrices sobre comicios, insistió que no le corresponde legalmente al gobierno federal tomar definiciones sobre este tema.