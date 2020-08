Defiende AMLO su política económica con cita del Papa Francisco

Al citar una frase del Papa Francisco en la que refiere que “defender al pueblo no es ser comunista”, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los conservadores a leer los pronunciamientos del líder religioso. Tras defender su premisa de atender primordialmente a la población más necesitada, subrayó que la política económica de su gobierno ha permitido un incremento en las reservas internacionales del país.



En su conferencia de prensa matutina de este miércoles realizada en Culiacán, Sinaloa, el Jefe del Ejecutivo señaló que en el sector agropecuario prevalece una polémica sobre el por qué se atiende más a un tipo de productor que a otro, y aclaró que su administración apoya a todos, pero da preferencia a los pequeños ejidatarios.



Tras explicar que el gobierno federal destinará mil 600 millones de pesos para subsidios del campo en Sinaloa, lo que beneficiará tanto pequeños como medianos y grandes productores en esta entidad, afirmó que “por este pensamiento hay algunos que dicen que estamos establecimiento el comunismo”.



Sostuvo que el Papa Francisco, a quien calificó como un líder espiritual y mundial de primer orden, se ha referido a este tema. “Ojala y lo lean los conservadores de México: 'defender al pobre no es ser comunista', es el centro del evangelio”, expresó al citar una declaración del Papa.



Además, recordó que en su visita a México en 2016 el líder religioso abordó en sus homilías temas de la problemática social, la cuales llamó a escuchar. En dicha ocasión, dijo, habló de la pobreza y desigualdad, de los jóvenes, de las mujeres y los derechos humanos.



“Ya tenemos que aceptar que vivimos una etapa nueva, que vamos hacia una transformación, que no se puede estar pensando de la misma forma. Entiendo que hay quienes ven afectados sus intereses pero ya no podíamos seguir como estábamos, ya no podía seguir el gobierno secuestrado, al servicio de una minoría, dando la espalda al pueblo”, agregó el mandatario.



Expuso que gracias a las políticas implementadas por su administración “estamos saliendo, y vamos a poder enfrentar la pandemia. Aunque señaló que se vive una difícil situación por la emergencia sanitaria por Covid-19, recalcó que recientemente el Banco de México anunció que las reservas internacionales se elevaron a 192 mil millones de dólares.



Debido al combate a la corrupción y la impunidad, se puede garantizar la disponibilidad de camas hospitalarias y medicamentos, concluyó el presidente.