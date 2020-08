Agentes del INM rescatan a dos menores salvadoreñas en Chiapas

Ciudad de México. Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la probable comisión de un delito de una persona mexicana que trasladaba a dos niñas menores de edad.

Las pequeñas son de nacionalidad salvadoreña, que serían llevadas a Tijuana, Baja California.

En el punto de revisión del Ejido Viva México se detuvo a un autobús de pasajeros en cuyo interior viajaban dos menores que supuestamente viajaban con su papá.

El adulto dijo tener 51 años y ser originario de Tapachula, Chiapas, pero con residencia en Tijuana, Baja California.

Asimismo, trató de demostrar el parentesco con las niñas al exhibir dos actas de nacimiento inscritas en la ciudad de Tijuana, en 2005 y 2007. No obstante, el nombre que ambas manifestaron ante los Agentes Federales de Migración no coincidió, por lo que se procedió a una segunda revisión en la cual aclararon que el sujeto no era su padre.

Las dos niñas informaron sus verdaderos nombres y haber nacido en 2007 y 2011 en El Salvador, por lo cual se dio paso a las gestiones correspondientes para poner a disposición de la FGR a dicha persona adulta debido a la probable comisión de un delito.

También se dio aviso a las autoridades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Chiapas, a fin de iniciar los protocolos de ley para la atención y cuidado de ambas niñas.