Acepta el Presidente reunión con la Conago

No hay procesos penales. No se les está despidiendo porque se les haya encontrado alguna irregularidad en su desempeño, pero no podemos ser ingenuos en este tema y sabemos que la red de complicidades se van tejiendo cuando las carreras profesionales crecen de manera paralela, en este caso a García Luna , agregó Durazo.

Sobre García Luna, el Presidente calificó de gravísima , expresión de lo podrido que estaba el régimen , cuando el secretario de Seguridad Pública tenía tratos con uno de los grupos de la delincuencia organizada, para castigar a otros. Recordó que se involucra en la investigación en Nueva York a dos de sus colaboradores más cercanos que fueron premiados en su momento como los mejores policías de México. ¿Dónde sucede esto, en qué país? Son fresas las series de Netflix sobre delincuencia ante esta realidad.