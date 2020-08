Se mantendrán apoyos sociales a pesar de crisis por pandemia: AMLO

Tecuala, Nay. De gira por esta entidad para hacer entrega de obras efectuadas para la reconstrucción de los municipios afectados por el huracán Willa ocurrido en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que a pesar de la crisis económica que se derivó de la pandemia del Covid-19 se mantendrán los apoyos sociales. Al mismo tiempo destacó la relevancia que tiene para el país las remesas que envían los paisanos desde Estados Unidos, que en julio llegó a 3 mil 500 millones de dólares.

Tras augurar que hacia finales del año, el cálculo es que el traslado de remesas que se dirigen a 10 millones de las familias más necesitadas en México, es que se envíen 37 mil millones de dólares, López Obrador aseveró que “esa derrama económica, junto con lo que estamos distribuyendo, con eso la gente tiene para consumir. Por lo menos lo básico, lo necesario, cuando menos se tenga la alimentación, lo básico, que nadie padezca de hambre en el país”.

Acompañado del gobernador, Antonio Echevarría, el presidente destacó la coordinación del gobierno federal y el estatal para la reconstrucción de los municipios afectados por el huracán. “Tengo el apoyo del gobernador que está trabajando en beneficio de su pueblo, no está en la politiquería, no está en la grilla. Está buscando beneficios para el pueblo de nayarit, por eso nos llevamos muy bien, tenemos que sumar esfuerzos pn gobiernos municipales, estatales y federal todos juntos para enfrentar adversidades”.

López Obrador aseveró que a pesar de la pandemia, se mantiene la lucha contra la corrupción, la que calificó como “peste funesta”, pues es un objetivo principal en la transformación que pretende su gobierno. “No ha sido fácil porque además de las resistencias de quienes no querían dejar sus privilegios y no querían dejar de robar, se nos presentó esta pandemia que nos ha afectado. Muchos han perdido la vida, y han causado tristeza en los familiares . Esto es lo que más nos ha dañado en este proceso de transformación, pero no podemos detenernos”.

En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Roman Meyer informó que se realizaron ya más de 8 mil 400 “intervenciones” en los ocho municipios afectados en la entidad por Willa. Entre ellas, 3 mil viviendas, obras en puentes, caminos y equipamiento urbano.

Durante un intervención López Obrador aseveró que el 80 por ciento de los nayaritas reciben al menos un apoyo social de su gobierno. Asimismo, recordó que una asignatura pendiente en el país es consolidar la democracia para erradicar viejas prácticas como la repartición de de despensas, el ratón loco, el uso del presupuesto gubernamental para apoyar candidatos o partidos.

“Nos costó mucho trabajo vencer frente a todas esas mañas, esas trampas, y ahora no se va a permitir. Además es bueno que se sepa, ya es delito grave el fraude electoral”.