Políticas de este gobierno son ejemplo en el mundo, afirma López Obrador

Las políticas del gobierno federal ya son ejemplo en el mundo y son retomadas por otros países, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que el gobierno francés puso en marcha un programa de apoyo a los jóvenes, similar al que aplica su administración.

“En el mundo ya se está siguiendo el ejemplo de México. Acabo de leer que en Francia ya se está llevando a cabo el programa de apoyo a los jóvenes, lo que estamos haciendo nosotros; mientras los conservadores nuestros critican el ‘por qué se da apoyo a los ninis’, ¿lo que quieren es que se les dé la espalda?”, señaló este martes el mandatario al encabezar su conferencia de prensa diaria en Nayarit.

El Jefe del Ejecutivo explicó que hay tres casos que son un ejemplo de la corrupción que combate su gobierno. Al expresar que “México tiene todo, hay de todo; pero se lo clavaban todo”, puso como ejemplo los casos de la detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya; del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Sobre Lozoya, indicó: “Espero que ya se informe sobre la red de complicidad que se construyó porque se afectó la hacienda pública y necesitamos recuperar lo que se sustrajo para devolverle al pueblo lo robado, independientemente de la justicia y la enseñanza que implica conocer cómo operaban estas bandas de delincuencia de cuello blanco, como compraban las reformas”.

No es sólo la detención, agregó, sino que se busca que los 200 millones de sobreprecio que se pagaron en la administración anterior para la compra de una planta de fertilizante se devuelvan.

En el caso del ex gobernador de Chihuahua, dijo que ante las propiedades “de mucho dinero en el extranjero” que se vinculan a Duarte, su administración busca que el gobierno de Estados Unidos permita a México recuperar estos bienes. “Este señor, antes de ser gobernador fue líder de la CNC, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, y se vuelve un potentado”, agregó.

Mientras que el caso de García Luna, subrayó, “es otro ejemplo de lo podrido que estaba el régimen, y todavía están los intelectuales orgánicos pidiendo que regresemos. Son fresas las series de Netflix sobre delincuencia ante esta realidad”.

También cuestionó que se hubiera permitido por mucho tiempo la operación de agrupaciones como el cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo líder fue detenido el fin de semana.