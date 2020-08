Homicidios en Guanajuato, sin relación con captura de 'El Marro': AMLO

Tepic, Nay. La aprehensión de José Antonio Yepez, alias El Marro no ha generado hasta ahora protestas violentas en Guanajuato y los homicidios cometidos en la entidad no están ligados a la operación que el ejército realizó el pasado domingo, sino que corresponde a la descomposición que por años se ha registrado en esa entidad, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el inicio de la gira por el noreste del país.

En este marco, López Obrador advirtió la importancia de que las autoridades judiciales estatales y federales se desempeñen con rectítud e integridad durante el proceso legal que se le seguirá al ex dirigente del cártel de Santa Rosa de Lima para evitar que haya impunidad. Dijo que la situación que estamos padeciendo tiene que ver con el involucramiento que funcionarios de los tres poderes han tenido con actividades ilícitas.

“Esta impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables. No hay apego a la ley, se deja en libertad a presuntos delicuentes, tanto por decisiones de jueces estatales como federales. No quiero generalizar porque hay buenos jueces, honestos, íntegros”.

López Obrador afirmó que ahora corresponde a las autoridades locales llevar a cabo el proceso judicial pero también la Fiscalía General de la República está solicitando que se atienda su petición por delitos del orden federal. “Vamos a estar todos pendientes para que haya justicia, no fabricar delitos pero tampoco quitar delitos por complicidades de autoridades y delincuencia”.

En otro orden de ideas, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseveró que a la fecha se han relevado de sus cargos a tres altos funcionarios que en su momento estuvieron trabajando directamente con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Se trata de dos directores generales que laboraban en la Guardia Nacional, que han sido relevados de sus funciones, un director de administración de Penales y varios elementos de cargos menores.

A pregunta expresa, aseveró que en todos los casos no enfrentan procesos penales porque no se les rescindieron los contratos porque se les haya detectado alguna irregularidad, pero “no podemos ser ingenuos y sabemos que la red de complicidades se tejen cuando sus carreras profesionales crecen de manera paralela no hay que sorprendernos de los nombres que están saliendo, coincidieron en el tiempo desarollo profesional y en esta circunstancia se construyeron complicidades”