AMLO: a distancia, con apoyo de la tv, el retorno a clases

Ciudad de México. Ante la imposibilidad del retorno a clases presenciales, el ciclo escolar 2020-2021 empezará el 24 de agosto a través de televisión abierta a partir del acuerdo histórico entre el gobierno federal y los cuatro principales consorcios televisivos. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se iniciarán las clases con toda formalidad, no es un curso de emergencia o transitorio. Es comenzar de conformidad con el plan educativo, se van a tener libros de texto e instrumentos necesarios .

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, subrayó que con este esquema se utilizarán seis canales de la televisión privada y pública, y atenderá a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. Se transmitirán de 8 a las 19 horas –con repeticiones posteriores– más de 4 mil 550 programas de televisión, acordes con planes y programas de estudio, de educación inicial, prescolar, primaria, secundaria y bachillerato. En las instituciones de educación superior, por su carácter autónomo, éstas determinarán el modelo a seguir acorde a los protocolos sanitarios.

No son transmisiones de entretenimiento, tendrán validez oficial, las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos en su momento . La señal se difundirá a través de nuevos canales multiplexados de Televisa, Televisión Azteca, Imagen y Grupo Multimedios, así como Canal Once, comentó Moctezuma. El papel de los maestros se circunscribirá a mantener el contacto con los alumnos.