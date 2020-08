Muere Wilford Brimley; actuó en ‘Cocoon’

Los Ángeles. Wilford Brimley, quien comenzó en el cine como doble de jinete y llegó a ser un actor de carácter que le dio encanto a películas como Cocoon, The Natural (El mejor) y The Firm (Fachada), falleció. Tenía 85 años.

Brimley murió el sábado en un hospital en Utah, dijo su mánager, Lynda Bensky. Estaba en diálisis y padecía varias dolencias.

El actor bigotudo era conocido por distintos papeles, entre ellos el de mánager de beisbol en The Natural, con Robert Redford. También trabajó con Redford en Brubaker y The Electric Horseman (El jinete eléctrico).

Su trabajo más conocido fue en Cocoon, como parte de un grupo de ancianos que descubren una cápsula extraterrestre que los rejuvenece. La película de 1985 de Ron Howard ganó dos premios Oscar, incluyendo a mejor actor de reparto para Don Ameche.

Brimley también actuó en la secuela de 1988, Cocoon: The Return (Cocoon: El regreso).

Por años fue imagen de la marca de avena Quaker Oats y más recientemente apareció en una serie de anuncios sobre diabetes que lo convirtieron en una sensación en redes sociales.

“Wilford Brimley era un hombre en el que uno podía confiar”, dijo Bensky en un comunicado. “Decía lo que pensaba y pensaba lo que decía. Era duro por fuera, pero tenía un corazón tierno. Me entristece no poder volver a escuchar las maravillosas historias de mi amigo. Era único”.

Barbara Hershey, quien conoció a Brimley en el plató de Last of the Dogmen (Rastros de un guerrero) de 1995, lo llamó “un hombre y un actor maravilloso... Siempre me hacía reír”.

Aunque nunca fue nominado a un Oscar o un premio Emmy, amasó una impresionante cantidad de créditos. En la adaptación de 1993 del libro de John Grisham “The Firm”, Brimley actuó junto a Tom Cruise como un investigador duro que empleaba tácticas despiadadas para mantener a salvo los secretos de su firma.