Economía emergerá al cierre del año, anuncia AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no hay buenas noticias en lo económico”, porque la pandemia del Covid-19 provocó una caída de la economía de diez por ciento, como no se veía desde los años 30, pero “vamos a recuperarnos pronto” y emergerá en el último trimestre del año.

Señaló que sirvió la estrategia de inyectar recursos “de abajo hacia arriba”, sin endeudamiento, en vez de rescatar a los banqueros y grandes empresas, como antes se hacía. Comentó que la depreciación de la moneda llegó de 22.28 pesos por dólar, cuando se cayó la economía, a 25.00 pesos; habrá pérdida de cerca de un millón de empleos formales, se está recuperando el consumo de combustible –la peor caída fue de la turbosina, de 94 por ciento–. También mencionó que el precio del petróleo está aumentando –de menos de cero a 37 dólares por barril–, así como la recaudación –sin una disminución en términos reales del ISR, aunque se cayó el IVA– y el consumo.

Tras asegurar que la pandemia “ha causado un desastre económico en el mundo”, manifestó que lo importante es quién mantendrá economías con crecimiento, pero “al mismo tiempo finanzas públicas sanas sin deuda”.

En nuestro caso, dijo, “nosotros decidimos ante la crisis apoyar de abajo hacia arriba”, sin endeudamiento, en vez de rescatar a los banqueros y grandes empresas, como antes se hacía. “Estamos ahorrando, hay austeridad, no se permite la corrupción y hemos sostenido por todo eso los programas de apoyo al pueblo, garantizando el bienestar”, en lugar de rescatar a los banqueros y grandes empresas.

Mencionó entre los apoyos que otorga el gobierno, las pensiones para adultos mayores y niñas y niños con discapacidad, Sembrando Vida y los créditos para pequeñas empresas.

Comentó que la depreciación de la moneda pasó de 25 pesos por dólar, cuando se cayó la economía –en el trimestre abril a junio-, a 22.28. Dijo que en lo que va de su gobierno, la devaluación del peso ha sido de 9.4 por ciento. “Antes de la crisis el peso era la moneda que más se había apreciado con relación al dólar en el mundo, pero nos pegó fuerte la crisis económica que precipitó la pandemia del Covid-19.

En un video en redes sociales, el mandatario federal comentó que habrá pérdida de cerca de un millón de empleos de trabajadores inscritos al Seguro Social: 555 mil en abril; 340 mil en mayo; 82 mil en junio y en julio, 3 mil 340. “Es decir, ya casi no hubo pérdida” y eso es una muestra de que “va creciendo poco a poco la economía”.

Resaltó que por entidad federativa, hay 16 estados en donde hubo despidos, y en 16 “ya hubo recontratación de trabajadores. Este es un buen dato, un signo alentador. Es un indicio de que vamos adelante”.

En cuanto al consumo de combustibles, López Obrador señaló que de 52 por ciento que se registro en cuanto al diésel, ahora es de 29 por ciento; de gasolinas, pasó de 49 por ciento a 24 por ciento, y lo más dramático, sostuvo, fue la turbosina, que de 6 por ciento ahora se consume 33 por ciento. “Ahí va avanzando la normalización en vuelos y en la aviación”, sostuvo.

Mencionó que también está aumentando el precio del petróleo de exportación, después de que cayó a menos cero, como 15 días, “no valía, pero afortunadamente nosotros no vendimos esos días, cerramos las válvulas y esperamos. Ahora ya se está vendiendo casi a 37 dólares el barril”.

El mandatario resaltó que por la crisis económica no es la misma recaudación, pero “hemos logrado que se mantenga el Impuesto Sobre la Renta, que no se caiga, y no ha disminuido en términos reales. De enero a julio del año pasado, un billón 51 mil; de enero a julio de este año, empezando la crisis, un millón 91 mil, es un 0.7 pero positivo.

“Se nos cayó el IVA de 571 mil a 567 mil, en términos reales es 3.7 menos. En total la recaudación de dos billones 366 el año pasado, de enero a julio, a dos billones 328. En términos reales, es 4.6 menos. Pero ha sido realmente milagroso que no se nos haya desplomado la recaudación”.

Insistió que le entusiasma mucho el apoyo que brinda “abajo” a la gente para que no padezca, “que tenga para consumir lo básico y hemos otorgado créditos. Nos comprometimos a otorgar casi 4 millones, y se han entregado un millón 567 mil créditos, de abril a julio; 92 mil millones de pesos es lo que se ha ejercido hasta ahora, de 307 mil millones”.

También resaltó los créditos a la palabra, de los cuales se han entregado un millón 826 mil, y sobre todo, descastó como “una bendición” que han aumentado las remesas, a pesar de que por la crisis en Estados Unidos se han perdido 40 millones de empleos y “aquí estamos hablando de un millón de claro hay que agregar los empleos perdidos en la economía informal, pero no hay comparación”.

Señaló que esos recursos benefician como a diez millones de familias en México. “La semana que viene va a anunciar el Banco de México el monto de remesas de junio. yo tengo un cálculo 3 mil 400 millones de dólares, que significa más que el año pasado, que fueron 3 mil 184 millones, y en julio también van a aumentar”, sostuvo.

“O sea, en siete meses del 2019, fueron 17 mil 255 millones de dólares y ahora van a ser en estos siete meses de 2020, 18 mil 992 millones de dólares. Este año va a ser récord”.

Y eso, agregó, se refleja en el consumo. Las ventas de los principales centros comerciales o tiendas de autoservicio en el país aumentaron, dijo, nueve por ciento en términos reales de enero a julio, en comparación con el mismo periodo del año pasado, al alcanzar, a pesar de la crisis, 670 mil millones de pesos. “Sólo en julio vendieron 94 mil millones”.

“Quiere decir que la gente está consumiendo, hay circulante, hay recursos” y todo esteo se está reforzando con los programas de bienestar.

“Entonces vamos saliendo, los datos indican de que ya tocamos fondo, y vamos hacia arriba, vamos a emerger. Yo creo que julio ya es un mes mejor que abril, mayo, junio, trimestre que fue muy difícil”, pero el de julio, agosto, septiembre “es arriba, y al ultimo trimestre del año ya estamos en la superficie. Ya se emergió, ya estamos saliendo de la crisis con economía sana, sin endeudamiento”.