Pocos de quienes han renunciado al gobierno son por desacuerdo a la 4T: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que son muy pocos "se pueden contar con los dedos de la mano" quienes han renunciado a su gobierno, como un ejercicio de honestidad política al no estar de acuerdo con los principios de la Cuarta Transformación y por estar más cercanos al modelo neoliberal. En el resto, señaló, hay entusiasmo, aun cuando la paga no sea mucha e incluso se aporte una parte del salario, de manera voluntaria, para contribuir a la atención de la pandemia.

"Algunos, los que se han ido, muy pocos, muy pocos, los puedo contar con los dedos de la mano, se han ido porque no están de acuerdo con el proyecto nuestro. Eran más partidarios del modelo neoliberal, y han hecho bien, hay honestidad intelectual y política en decir 'no estoy de acuerdo en la austeridad republicana', 'no creo en el combate a la corrupción' 'no creo en que por el bien de todos primero los pobres', 'no creo que el Estado deba de participar o promover el desarrollo' 'no creo que se debe de garantizar el derecho a la salud'", señaló en la conferencia de prensa matutina.

Parece mentira, agregó, pero hay quienes no están de acuerdo con eso.

"(Dicen) 'No creo en que se atienda a los jóvenes, cómo estar becando a los ninis', es todo un pensamiento. Entonces, si no se cree en eso, si no se está de acuerdo, pues entonces no hay por qué estar participando en un gobierno como el nuestro pero afortunadamente la mayoría está consciente de que necesitamos cambiar las cosas en el país como se está haciendo".