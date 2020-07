Nueva empresa pública distribuirá medicinas: AMLO

Viernes 31 de julio de 2020. Con la reforma legal que abre la puerta a la importación de medicinas, este viernes el gobierno federal firmará un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la adquisición, en mejores condiciones de medicinas, vacunas y equipos médicos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo, informó que se conformará una empresa pública que se responsabilizará de la distribución de estos productos a partir del 15 de agosto.

Esto significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México, vendían a precios elevados los medicamentos, de mala calidad y con problemas frecuentes de desabasto . Será mediante una convocatoria mundial, elaborada por la ONU como se va a procesar su adquisición, en el cual podrán participar todas las empresas en el mundo, incluidos laboratorios de México, salvo las que tengan malos antecedentes.

Subrayó que el convenio es muy importante por la transparencia, porque ya no es el gobierno el que compra, será la ONU . Incluso con la firma se anexará el primer pedido, “porque no queremos seguir perdiendo el tiempo. Ya no quiero que sigan faltando los medicamentos, dando pie a la manipulación, la desinformación, que no se les da apoyo a los niños con cáncer. Todo esto tiene una parte real y otra muy vinculada a la manipulación política y los intereses creados, porque se ‘rayaban’ en la compra de medicamentos”.

#VideosLaJornada El gobierno federal firmó un convenio con la @UNOPS de la #ONU para la adquisición de medicinas, insumos médicos y vacunas a través de licitaciones internacionales públicas que garantizarán un mejor precio y máxima calidad. pic.twitter.com/2uEYgZWq9y — La Jornada (@lajornadaonline) July 31, 2020

Adelantó que será David León, quien hasta ayer estaba a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil el responsable de dirigir la nueva distribuidora de medicamentos. Explicó que las adquisiciones que se realicen a escala mundial llegarán a puertos o aeropuertos nacionales, donde la empresa tendrá oficinas para organizar la redistribución a los centros de salud en todo el país.