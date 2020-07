No se tiene información sobre presunta custodia policial a Peña: Ejecutivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard dijeron la mañana de este viernes que no tienen información acerca de una presunta custodia policial o aprehensión al ex presidente Enrique Peña Nieto, en España.

Al atender una pregunta específica sobre ese supuesto, el mandatario respondió que no tiene información ni conocimiento de que la Fiscalía General de la República haya emitido alguna solicitud que pudiera derivar en una vigilancia policial u orden de aprehensión en contra del ex mandatario.

"La Fiscalía podría informar. Yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al ex presidente Peña, si existiera. No tenemos nada", señaló.

El canciller Marcel Ebrard, presente en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, secundó la respuesta, al explicar que si bien la fiscalía General de la República pudiera hacer esa petición de manera directa, al momento no tienen información de la veracidad del dato . "En este momento no tenemos ese dato".