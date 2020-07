Los rebrotes, porque jóvenes bajaron la guardia: OMS

Ginebra. Los rebrotes de (Covid-19) en algunos países fueron causados por el hecho de que los jóvenes bajaron la precaución durante el verano en el hemisferio norte , afirmó ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El especialista insistió que los jóvenes deberían encabezar el cambio en las nuevas normalidades sociales provocadas por la pandemia, como la distancia física, el lavado de manos y el uso de cubrebocas cuando la distancia entre personas es imposible. Lo hemos dicho esto antes y lo diremos nuevamente: los jóvenes no son invencibles , dijo en conferencia de prensa en Ginebra.

Señaló que la pandemia no significa que la vida tenga que detenerse , pero pidió proteger especialmente a los que tienen mayor riesgo de contraer el Covid-19 , entre ellos los mayores que viven en residencias.

Michael Ryan, director del programa de emergencias sanitarias de la OMS, añadió durante la sesión que los jóvenes no deben asumir riesgos que no pueden evaluar adecuadamente. Esas inflamaciones que comienzan en los pulmones luego pasan al sistema cardiovascular. En muchos casos, incluso si el virus se transmite en forma débil, puede afectar otros órganos, y no sabemos cómo repercutirá eso a largo plazo a la salud , advirtió.

La jefa del equipo técnico de la unidad de enfermedades de emergencia del organismo sanitario, Maria Van Kerkhove, aseguró que especialmente los clubes nocturnos son amplificadores de la transmisión del virus y agregó: Entendemos que los jóvenes en verano quieran volver a su modo de vida anterior .

Soumya Swaminathan, jefa del área científica de la OMS, dijo que cualquier país que apoye la iniciativa de financiamiento del Covax, un esquema diseñado para garantizar un acceso global equitativo a vacunas contra el Covid-19, tiene más oportunidades de contar con una inmunización exitosa.

Hasta ayer, el virus dejó en el mundo 671 mil 42 muertos, 17 millones 153 mil 442 contagiados y 10 millones 51 mil 242 recuperados, según de la Universidad Johns Hopkins.

Los rebrotes de coronavirus se registraron especialmente en Europa, donde los jóvenes van a los bares u organizan veladas en las playas durante los periodos vacacionales. Los gobiernos de esta región, en particular los de Italia, Francia, España y Gran Bretaña, continúan con el refuerzo en las medidas de mitigación de la pandemia ante la alta tendencia sostenida de contagios registrada en los recientes días.

Las ciudades holandesas de Ámsterdam y Róterdam impusieron el uso de cubrebocas en los sitios muy concurridos, lo que incluye al famoso Barrio Rojo de la capital, con el objetivo de limitar los contagios. Pero las autoridades de Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia, como sus más de 25 millones de habitantes, aun ignoran el uso de la mascarilla.

En Canadá, las autoridades sanitarias reportaron el pasado fin de semana que las personas menores de 39 años son la mayoría de los nuevos casos. En Estados Unidos se han registro elevadas cifras de contagios tras la reapertura de actividades en bares y centros nocturnos.

El presidente iraní, Hassan Rouhani, aseguró que todo el país, a excepción de dos provincias, superó ya el pico de la curva de contagios, mientras que en India y Japón registraron nuevas cifras elevadas de contagios en 24 horas, 52 mil 123 y mil 266, respectivamente.

La Organización de Naciones Unidas alentó al sudeste asiático a recuperarse para mejor del Covid-19 abordando la desigualdad y ecologizando la economía.