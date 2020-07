Si AHMSA no paga los 200 mdp por sobreprecio, no podrá operar

Al referirse al caso de Alonso Ancira, accionista principal de Altos Hornos de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si no se pagan los 200 millones de dólares que el Estado pagó como sobreprecio de la planta de fertilizantes no habrá acuerdo ni concesiones para su operación.

Al referirse a presuntos casos de corrupción, lo principal es recuperar lo robado al erario y conocer la verdad. Igualmente dijo que ante la persistente crítica de sus adversarios y del ex presidente Felipe Calderón, aplicará, como el personaje Kalimán, "serenidad y paciencia", por lo que "no me voy a enganchar", expresó.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario destacó la instrucción que dio al canciller Marcelo Ebrard para que esté pendiente de los juicios que se realizan en el extranjero, de personajes cuya riqueza presuntamente tiene origen ilegal en México, a fin de recuperar todos los bienes que sea posible porque se habrían fincado a partir de robos a las arcas públicas.

"En el caso del señor Lozoya (ex director de Petróleos Mexicanos) y en otros casos, el ex gobernador de Chihuahua (César Duarte), García Luna (ex secretario de Seguridad), no sólo es hacer justicia, que no haya impunidad, sino también recuperar bienes del pueblo de México, bienes de procedencia ilícita", señaló.

El Presidente dijo que en estos casos interesa conocer la verdad, que el pueblo sepa sobre el modo operandi, la forma en que saqueaban al país o cómo se daba la impunidad.

"¿Cómo llegamos a extremos de que se hacían estos negocios arriba sin recato o cómo se llegó al extremo que la seguridad pública estaba en manos de García Luna que tenía un acuerdo con bandas del crimen organizado. Por eso, es importante la verdad", indicó.

Segundo, añadió el Presidente, se busca el castigo a los responsables, que no haya impunidad, y lo tercero, recuperar lo que se sustrajo de la Hacienda Pública, del presupuesto que es dinero del pueblo.

Recordó que en el asunto particular de Lozoya el antecedente es la compra de la empresa de fertilizantes a sobreprecio, por alrededor de 200 millones de dólares.

Si bien el caso lo debe revisar la Fiscalía General de la República, anticipó que ya se tiene estudiado el caso, de lo que calificó como una hipocresía típica del modelo neoliberal de privatizar y estatizar para favorecer intereses particulares, para hacer 'billuyos'.

"Esta planta la vendió el señor Ancira. Esta es una de las hipocresías del modelo neoliberal; Salinas vendió la planta y le llegó a Ancira, creo que antes fue un ex gobernador de Coahuila que también había estado en Pemex, Rogelio Montemayor, también vinculado a Salinas de Gortari.

"Llega a Ancira de Altos Hornos de México y el vende, resuelve que hacía falta una planta de fertilizantes, que había que estatizar, pues cómo no si estaban de por medio los billuyos. Por eso hablo de hipocresía, son privatizadores, estatizadores y lo que verdaderamente son se los dejo a ustedes de tarea", expresó a pregunta expresa de la forma en que se recuperaría del caso.

Comentó que el empresario que compró acciones a Ancira, Julio Villarreal, fue quien ofreció devolver los 200 millones de dólares, lo cual se aceptaría como reparación del daño, pero si esto no ocurre, no habrá acuerdo.

"Si devuelven el dinero, ese es un asunto legal que corresponde resolver a la Fiscalía, es un especie de reparación del daño. No sé si se a reparar todo el daño pero es algo que podría ayudar a todos los implicados.

Si no devuelven el dinero, el juicio sigue adelante como está establecido, contemplado.

"Cuando yo hablé de que había la posibilidad de que había la posibilidad de devolver el dinero, se dijo en un periódico que no era cierto. Bueno, no hay ningún problema, si no hay devolución del dinero no hay acuerdo.

Nosotros no vamos a otorgar ninguna concesión si no recuperamos lo que se llevaron", advirtió.

Es el mismo caso de Odebrecht con la planta de etileno, expuso, ¿cómo vamos a seguir pagando con ese contrato que hicieron en el gobierno de Calderón, que obliga a dar un subsidio de hasta el 40 por ciento por el gas que Pemex le entrega a esa planta?

"¿Cómo hicieron eso? Porque estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos.

Entonces, Pemex ya está haciendo los trámites para que no se mantenga ese contrato leonino porque se está estafando a la nación.

En cuanto a la extradición de García Luna dijo que ex importante porque aquí también hicieron negocios y hay dinero de por medio.

"Ayer se dio a conocer en Estados Unidos que dos relacionados a García Luna están siendo enjuiciados o indiciados como presuntos responsables también de delitos y en todo esto pues nosotros queremos saber qué se recupera", subrayó.

En el caso del ex gobernaador de Chihuahua se habla de bienes en Estados Unidos y de otros casos que se van allá y compran ranchos, departamentos, residencias, yates, de todo, con dinero del pueblo de México y allá tienen un sistema en donde les permiten ser testigos protegidos, en el caso de delincuentes de cuello blanco, obtienen toda la información, sí les reducen penas y les confiscan bienes, dijo.

Marcelo (Ebrard), precisó, tiene la instrucción que todos esos bienes confiscados se establezca que nos entreguen eso que se confisca (en Estados Unidos).

El canciller Ebrard dijo al respecto que se pueden aplicar varias convenciones con Estados Unidos respecto de los bienes que tienen que ver con el narcotráfico que tengan esos activos en ese país pero que sus operaciones estén vinculados a ilícitos en México.

"Lo mismo con delincuentes de cuello blanco. Esas dos cosas la estamos trabajando con la Unidad de Inteligencia Financiera, FGR, así como las secretarías de Relaciones Exteriores y Seguridad y sus contraparte con los Estados Unidos.

En las audiencias del ex gobernador de Chihuahua, por ejemplo, cuando ofrecen fianzas y propiedades estamos pidiendo información de ello.

Hay un acuerdo para ello y vamos a tener resultados. La cooperación en este momento en esas materias debe ser de las mejores que hemos tenido en la relación con Estados Unidos y Canadá.