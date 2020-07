Pide EU a México tomar acciones para cumplir con Tratado de 1944

Ciudad de México. Estados Unidos ya ha pedido a México tomar acciones para cumplir con el total de la entrega de agua, alrededor de 500 millones de metros cúbicos, para cerrar el actual ciclo del Tratado Internacional de Aguas de 1944. Ese gobierno ya envió una nota diplomática, ha habido comunicaciones de Washington y de la parte estadunidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, sostuvo el director de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

En tres meses México debe pagar más de lo que se debe enviar en un año a ese país, alrededor de 500 millones de metros cúbicos del río Bravo, mientras que anualmente son en promedio 432 millones de metros cúbicos, explicó la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, durante la conferencia de prensa vespertina de Palacio Nacional.

Dijo que en el ciclo 34, que terminó en 2015, el país cerró con un adeudo de 324 millones de metros cúbicos y hay un acta del Tratado que establece que durante dos periodos consecutivos no se pueden repetir los deficits en la entrega de agua, por lo que en el ciclo que termina el 24 de octubre se debe entregar la totalidad del líquido.

Destacó que anteriormente no había participación de la Conagua en los distritos de riego, lo cual se retomó en la actual administración, y había desorden en la distribución del líquido. Además, el buscar en este momento el control del huachicol del agua o las extracciones ilegales no solucionarían el problema, lo cual, además no se puede realizar en este momento por que la “zona está revuelta”.

Ante las protestas que se han realizado en Chihuahua, donde los agricultores se oponen a la extracción del agua para cumplir con el tratado, Jiménez dijo que ellos tienen el agua asegurada para el actual ciclo agrícola. Aseveró que el agua del río Bravo pertenece a ambos países, por lo cual con el tratado se regula la distribución de ese cauce, así como del Río Colorado, del cual se envían a México, por el lado de Baja California, mil 800 millones de metros cúbicos al año.

Por su parte, Velasco consideró que se debe cumplir con el tratado para no abrir la puerta de una renegociación, ya que “puede haber cambios que llevarían a perder la flexibilidad del tratado”. Precisó que esto aún no se pide, pero no se quiere llegar a eso, se ponen en riesgo los próximos 76 años de agua. Sostuvo que el problema actual es una herencia del pasado la deuda, llegamos por una omisión en cumplir con las entregas del líquido en 2015.

Agregó que “estamos abiertos al diálogo con agricultores y el gobierno de Chihuahua, buscando una solución sobre la base de poner orden y de que se tiene que cumplir con el tratado”.