Molestó a Calderón la exhibición del avión; fue él quien lo compró: AMLO

Al ex presidente Felipe Calderón le molestó mucho que exhibiéramos el avión presidencial porque “se pasó, eso de comprarle un avión a (Enrique) Peña Nieto. Y no fue cualquier avión, porque él fue el que lo compró”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre los mensajes en redes sociales que el ex mandatario envió el lunes para criticar la conferencia de prensa en el hangar presidencial.

Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que fue precisamente que se difundiera información sobre la aeronave lo que motivó las críticas. “Antes no se sabía del avión, compraron ese avión faraónico y no había notas, sacaba ahí la nota de que era necesario, que había que cambiar el equipo,”

En otro orden de ideas, se refirió a las obras del tren Toluca-Ciudad de México, sobre el cual, dijo, hay retrasos derivados que desde un principio fue una obra “mal hecha, mal concebida y mal planeada”. Precisó que cuando llegó a la administración , la obra ya era muy avanzada y no era posible detenerlo a pesar de que en términos de costos, se dispararon, pues originalmente se planeó una inversión de 30 mil millones de pesos y ya se han asignado 60 mil millones de pesos y aún faltan 20 mil millones de pesos más.

"Tenemos ya el presupuesto y se están liberando los fondos para concluir el tren” con las empresas que están realizando la obra en la actualidad. Dijo que mensualmente se reúne con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaun, y el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, así como técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para revisar los avances en las obras que hay en esta zona, incluido el tren suburbano.