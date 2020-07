Diré nombres y método de cómo se abuso desde el poder: Lozoya

Ciudad de México. La defensa de Emilio L , ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó que su cliente dará a conocer de manera muy clara y contundente los nombres, cargos que ocupaban y los métodos de instrumentalización que fueron utilizados en el caso Odebrecht, ya que existió un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido .

Emilio L es hasta el momento el único ex servidor público del gobierno mexicano que comparece ante la justicia federal por el caso Odebrecht, y durante la audiencia inicial la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que los representantes de la constructora brasileña le entregaron 10.5 millones de dólares para que los asesorara, los relacionara con empresarios y políticos mexicanos, y los beneficiara con la adjudicación de contratos de obra pública.

Durante la audiencia el ex funcionario solicitó que sus datos personales fueran reservados, y por ello ya no se puede mencionar su nombre completo como involucrado en este juicio. Al tomar la palabra afirmó: quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan en el marco de la investigación .

Petición para colaborar