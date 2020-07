Confirma AMLO calidad de testigo colaborador de Lozoya

Al reprochar que no se “está hablando mucho de (Emilio) Lozoya”, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en su momento, como testigo colaborador, va a dar a conocer nombres de todos los que recibieron dinero, legisladores, partidos conservadores, en torno a los casos que se le investigan. Es importante, es fuera máscaras, es saber quienes fueron los que y las pruebas que se tienen que presentar.

Aseguró que por la calidad que tiene -confirmó que tiene protección de la Fiscalía General de la República- “lo están protegiendo, es parte del acuerdo, es testigo colaborador”. Por eso también “se quiso confundir que se le quiso dejar en libertad, es una situación que tiene que ver con el proceso, es una situación en ese sentido por una presunta enfermedad, u como es testigo colaborador”.

López Obrador dijo que la Fiscalía le concedió a Lozoya estar sujeto a proceso en el hospital para que siga informando lo cual es muy importante porque es para combatir a la corrupción. Servirá para conocer cómo “compraban a los legisladores, como se compró la reforma energética, como se atrevieron a entregar el gas de Pemex a Odebrecht, a dejar sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para favorecer una empresa particular”.

Al ser cuestionado sobre la postura del PAN llamando a no tomar en cuenta las aseveraciones de Lozoya porque para salvarse diría todo lo que el gobierno le instruyera, respondió: “el que nada debe, nada teme, porque decirle a la gente ponte tapones en los oídos, no escuches nada ponte tus gafas, no veas. El pueblo tiene criterio, la gente sabe, la gente va a decir si hubo sobornos, hubo mordidas o no”.

Fue el propio Presidente quien sacó el tema ante los cuestionamientos sobre las razones para designar a la periodista Isabel Arvide como cónsul en Estambul. “Es una periodista que está ejerciendo el noble oficio del periodismo, desde hace mas de 40 años, no tiene malos antecedentes, no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior”.

El mandatario fue insistentemente cuestionado sobre las razones, ante lo cual reviró que no hubo el mismo nivel de cuestionamientos cuando se designó a Eduardo Medina Mora como embajador de México en Washignton. “Imaginénse, fue hasta procurador y ministro de la Corte, tuvo que salir por malos manejos”.

López Obrador aseveró que “estan los medios muy lanzados en contra de nosotros, y es un timbre de orgullo, esto no pasaba desde la Presidencia del apóstol de la democracia Francisco I. Madero, o así le hacian Peña Nieto, Calderón y Fox nada más se dedicaban a obeceder y callar y a quemarles incienso”

Incluso cuestionó si se le daba la misma cobertura al caso Lozoya que al nombramiento de Arvide. Justificó la designación bajo el argumento de que hay dos tipos: los del servicio diplomático y quienes representan a otros sectores de la sociedad.