Compra de medicinas en el exterior romperá el monopolio: AMLO

Ciudad de México. Con la reforma que autoriza al gobierno federal a adquirir medicamentos, vacunas y equipo médico en el extranjero implicará romper el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregó que a partir de esta nueva disposición a partir de mañana ya se abordará la creación de una distribuidora de medicamentos del estado mexicano para asegurar su distribución en todo el territorio nacional.

Al agradecer a los legisladores a aprobación de las reformas legales para allanar la importación de medicinas, dijo que esto posibilitará mejorar el abasto de medicinas porque mañana se firmará un convenio para trabajar con la Organización de las Naciones Unidas para concretar la compra de productos médicos en el extranjero.

En cuanto a la distribución, dijo que se creará la dependencia distribuidora de medicamentos equipos médicos, para que “así como se distribuyen las mercancías, es inaceptable que se distribuyan los refrescos embotellados, las papitas en todo el territorio nacional y no lleguen las medicinas a los pueblos porque no solo era la compra sino la distribución de los medicamentos que también se contrataba a los medicamentos y era muy irregular todo el abasto”.

López Obrador informó que este viernes que se firme el convenio, se anexará ya el primer pedido de medicamentos porque ni modo de firmar el convenio y ya después se verán las claves de medicina que se van a adquirir. Anunció que será la ONU la encargada de lanzar la licitación a nivel mundial en el que van a poder participar todas las empresas, incluso de México, que no hayan tenido problemas de calidad de productos o incumplimientos.

Destacó que la participación de la ONU dotará mayor transparencia porque ya no será el gobierno el que comprará directamente. Aseguró que la pretensión es que las medicinas lleguen más rápido porque esta situación ha dado pauta a que haya manipulación y desinformación “que no se les da apoyo a niños con cáncer. Todo esto que tiene una parte real, y otra muy vinculada a la manipulacion política e intereses creados, porque se rayaban”

Precisó que participarán en esta compra consolidada, todos los estados que se adhirieron al convenio, detallando que algunos estados no firmaron,por lo que ellos adquirirán sus medicinas por otros mecanismos,

Tras informar que designará al actual titular de Protección Civil, David León al frente de la empresa distribuidora dijo que se pretende que ésta cuente con sus unidades para que desde la llegada de los cargamentos en los puertos o aeropuertos, se distribuyan. Explicó que este esquema de compra vía Naciones Unidas, se incluirá las vacunas.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se contemple, cuando se produzca, la vacuna del Covid-19, dijo que en su momento, México solicitará un trato especial en función de que promovió la iniciativa para un esquema de distribución de ésta a nivel mundial.

Sin embargo, reconoció que a nivel mundial hay mucha especulación sobre los avances en la elaboración de la misma . Mencionó que recientemente una empresa anunció que iba muy adelantada su investigación y sus acciones en la Bolsa subieron, aunque después se conoció que no era tan cierta dicha información.

Por otro lado, ante las protestas que se han desatado en Chihuahua en contra del cumplimiento del convenio México-Estados Unidos para entregar una dotación de agua al país del norte, el presidente, llamó a la población a no dejarse manipular por políticos opositores del Partido Acción Nacional, porque esta medida no pone en riesgo el suministro de agua de productores y habitantes. Aseguró que existen otros intereses detrás de quienes están organizando las protestas, pues se ha detectado hasta huachicol de agua.

Dijo que México ya cumplió con la cuota que le corresponde a Nuevo León y Tamaulipas. Alertó que un incumplimiento podría derivar en una revisión del covnenio firmado en 1944 lo cual no sería conveniente para el país, porque en los términos actuales, México sale beneficiado.

Reprobó la violencia con la quema de vehículos y de casetas, “ha habido resistencias, no hay ninguna razón es aprovechar una circunstancia especial porque no es bien visto el que se tenga que entregar agua. Aprovechando algunos, ahora si que para llevar agua a su molino. Quienes están aprovechando esta situación, políticos de la oposición en este caso políticos del PAN y están engañando a la gente que se van a quedar sin agua”

López Obrador llamó a los agricultores y ciudadanos a no dejarse manipular por quienes quieren aprovecharse de esta situación. Dijo que se está revisando el manejo del agua, el nivel de las presas y se tiene seguridad de que la entrega de la cuota a Estados Unidos no afectará el suministro en México. Si ese fuera el caso, se aplicaría el principio juarista de que nadie está obligado a lo imposible. Anunció que se dará un informe detallado a la población sobre el nivel que tienen las presas para que haya claridad de que no hay riesgo.