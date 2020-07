Acusan en EU de ligas con el 'narco' a dos subordinados a García Luna

Ciudad de México.Una corte de Nueva York acusó formalmente al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna de ser parte de una continua cooperación con el crimen organizado, al tiempo que presentó cargos contra otros dos ex altos funcionarios de seguridad del gobierno mexicano de 2006 a 201s. El ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Luis Cárdenas Palomino, y el ex jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federa, Ramón Pequeño García fueron acusados cada uno de tres cargos de conspiración para traficar cocaína, por haber aceptado sobornos multimillonarios a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa operara impunemente en México.

El documento de la corte asentó que García Lina fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 por agentes federales en Dallas, Texas y que actualmente espera juicio en Nueva York por delitos relacionados con su complicidad en el crimen organizado mientras que Cárdenas Palomino y García Pequeño están en calidad de prófugos.