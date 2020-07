Uno de los defensores de Lozoya formó parte de la PGR

Ciudad de México. Los abogados de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, son Miguel Ontiveros Alonso, ex subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), y Alejandro Rojas Pruneda, ex asesor legal de una organización defensora de periodistas y de la actriz Kate del Castillo cuando era investigada por su entrevista con Joaquín El Chapo Guzmán.

En 2012 Ontiveros Alonso laboró en la PGR por designación del presidente Felipe Calderón, cuando al frente de la institución ministerial estaba Marisela Morales Ibáñez.

Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), doctor en derecho penal y derechos humanos por la Universidad de Salamanca, España, y realizó estudios de política criminal y derecho penal en la Universidad de Múnich, Alemania.