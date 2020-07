Juez vincula a proceso a Lozoya, pero no irá a prisión

Ciudad de México. El juez José Artemio Zúñiga Mendoza vinculó a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, como parte del juicio por el caso Agronitrogenados. Sin embargo, el ex funcionario no ingresará a prisión, se le colocará un brazalete electrónico, permanecerá bajo vigilancia policiaca y deberá acudir a firmar el libro de procesados cada 15 días.

Lo anterior, como resultado de la primera de las audiencias judiciales en contra de Lozoya Austin, y en ese contexto, este miércoles se llevará a cabo la diligencia relacionada con el caso Odebrecht, donde está acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, por haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña para beneficiarla con la adjudicación de obras.

El juzgador determinó que el Ministerio Público Federal aportó elementos de prueba suficientes para someter a juicio a Lozoya Austin, quien podrá permanecer en el hospital privado donde se encuentra internado desde su extradición a México.

Difusión en red social

Durante la audiencia inicial realizada mediante videoconferencia y cuyo desahogo fue difundido a través de WhatsApp por parte del Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó que se aplicara la medida de prisión preventiva.

La FGR pidió, y le fue autorizado por el juez, que al imputado le fuera colocado un dispositivo electrónico para su localización, la entrega de su pasaporte y visas, y que se presente a firmar al juzgado cada 15 días.

La audiencia tuvo una duración de 11 horas y en ella la FGR pidió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria para reunir mayores indicios de prueba relacionado con cuentas bancarias domiciliadas en Islas Vírgenes, así como solicitar al Servicio de Administración Tributaria datos sobre María del Carmen Ampudia, una de las coacusadas de Lozoya Austin.

El juez Zúñiga Mendoza señaló que existe la posibilidad de una nueva imputación en contra del ex titular de Pemex por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades relacionadas con la compra de la empresa Agronitrogenados.

Al cierre de la audiencia, el impartidor de justicia determinó que la aprehensión con fines de extradición de Lozoya Austin se efectúo conforme a derecho y sin incurrir en violaciones a sus derechos humanos. También afirmó que no advierte que la FGR haya presentado ninguna prueba ilícita en sus imputaciones.