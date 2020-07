Gobierno no considera modificar reforma energética del sexenio pasado: AMLO

Derivado del proceso legal en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, el gobierno federal no tiene pensado por ahora promover una modificación a la reforma energética aprobada en ese periodo, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, adelantó, si en dado caso para consolidar el carácter estratégico de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, con una modificación constitucional, se promovería.

Al ser cuestionado sobre el impacto que tendría el juicio a Lozoya -que se ha asociado a posibles sobornos para alentar la reforma energética – López Obrador dijo que hasta el momento, las acciones que se han realizado para fortalecer a ambas empresas públicas se ha logrado sin tocar el marco legal vigente.

Dijo que se tenía el compromiso de que, por los primeros tres años, se operaría sin reformas legales, por lo que se mantiene vigente las rondas petroleras y los contratos derivados de la misma..

“Hasta ahora no hemos tenido mayores problemas para rescatar a Pemex y la CFE, no ha habido necesidad de la revisión de contratos, sino solamente y hay revisión de contratos ue no tienen que ver con estos sino donde se consideraba que hubieran abusos, compra de energía a precios elevadisimos, entrega de subsidios, lo que no sucede en ninguna parte del mundo”.

López Obrador añadió que es probable que no se modifique la Constitución en materia energética “pero si necesitamos hacerlo para consolidar a Pemex y a la CFE no descartamos hacer una iniciativa. No lo haríamos ahora, sino hasta el tercer año”. Es decir se emprendería en la segunda parte del sexenio “sobre todo para dejar amarrados los cambios”, tomando en cuenta el compromiso de respeto al marco legal y que el próximo año hay elecciones y al año siguiente la revocación del mandato.

El mandatario dijo que Lozoya ya empezó a hablar, en un juicio que es importantísimo “porque abusaron, se pasaron” y sin recato se repartía dinero, era una red de intereses, de componendas, pero eso ya cambió, ya no hay impunidad, el que comete un delito tiene que ser castigado”.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que el proceso legal en contra del ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte se condujera con el mismo carácter de testigo colabodor, dijo que eso es una decisión que corresponde a la Fiscalía General de la República.

En el proceso de extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, la Fiscalía General de la República con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores corrigió el expediente para solicitar al gobierno de Estados Unidos su anuencia, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Precisó que no se ha determinado si esta deficiencia en los documentos para solicitar la extradición elaborado por la pasada administración, aún se deconoce si fue deliberadamente o por la incapacidad de los abogados.

Al ser cuestionado sobre el caso Duarte, el mandatario aludió a la necesidad de revisar los términos de los acuerdos con Estados Unidos porque a quienes se les acusan de corrupción se les confiscan los bienes y el dinero, aunque los actos se hubieran cometido en México.

López Obrador aludió también al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseveró que más allá del juicio que se le lleva en Estados Unidos, aquí en México hay procedimientos en marcha asociados a la corrupción.

Mencionó que en este caso tiene que ver con irregularidades en los procedimientos de compras de equipo esoeciaizado de alta tecnología. “Siempre se pagaba de mas o se compraban con dinero público, luego esos mismos equipos pasaban a empresas privadas y se rentaban al gobierno, se lograban contratos con el gobierno”.