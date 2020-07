García Harfuch ratifica que ‘CJNG’ planeó ataque; niega filtraciones en SSC

Ciudad de México. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, refrendó que la mañana del viernes 26 de junio fue atacado por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera a través de distintas células en distintas demarcaciones de la capital, descartó fugas de información dentro de la corporación policiaca que hayan derivado en el atentado y advirtió que “se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México”.

A 33 días del atentado, García Harfuch apareció en una videoconferencia junto a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la que dijo basar la acusación en contra del CJNG por las investigaciones que se trabajan desde agosto pasado en coordinación con la secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y con el Centro Nacional de Inteligencia.

Adelantó que en breve presentará una segunda declaración ante el ministerio público de la Fiscalía General de Justicia local, pero rechazó “fugas de información” en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital; sin embargo, mencionó que la Dirección de Asuntos Internos de la SSC sigue con la indagatoria.

“Cuando hay un evento de esta magnitud, por supuesto la investigación se vuelve muy amplia, y aunque no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y se abarca no solo a miembros de la secretaría, sino que se investiga todo lo que haya rodeado este caso. Aquí no hay un solo indicio de que haya habido una fuga de información dentro de la secretaría, pero aun así las investigaciones tienen que continuar por parte de la Fiscalía General de Justicia y por parte de nuestras áreas de inteligencia y de investigación propias de la secretaría”, explicó.

Insistió en que “son miles los policías, marinos, militares y ministerios públicos que, al igual que su servidor, estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra Ciudad viva en paz”.

Comentó que la capital no opera en su mayoría el CJNG sino grupos locales como es el caso de los grupos delincuenciales Unión Tepitoy Fuerza Anti Unión que están disminuidos.

Acera de la desarticulación de la Anti Unión expresó que “se me haría irresponsable decir que está cien por ciento desarticulado, pero es un grupo sumamente disminuido, así como el otro grupo que está muy diezmado, no podemos hablar de un cártel de la Unión como tal con una estructura general, es un grupo que tiene varias celulitas ya, y que ha tenido una atomización importante después de todas las detenciones que se han realizado en el último año”.