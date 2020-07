Pide Ruiz Massieu aplicar ley "sin tintes políticos" en caso Lozoya

Ciudad de México. La ex presidente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, demandó que en el caso Emilio Lozoya se aplique la ley sin tintes políticos y no se use como distractor para que el gobierno federal evada su responsabilidad para solventar la crisis sanitaria y económica por la pandemia de Covid-19.

La senadora priísta aclaró que Lozaya no fue militante del PRI, aunque colaboró en el pasado gobierno que que encabezó un militante de su partido, Enrique Peña Nieto

La senadora Ruíz Massieu resaltó que cada quien debe responder por sus hechos y por su desempeño, independientemente de que milite o no en determinado partido político.

Insistió en que que los procesos judiciales, entre ellos el que se sigue al ex director de Pemex, se se lleven con transparencia, con total apego a la ley.

“La justicia no debe ser politizada en ningún caso, ni en este ni en ninguno. La justicia debe aplicarse conforme a la ley y la ley aplicarse sin tintes políticos ni en este ni en ningún caso. No distraernos con pirotecnias.”.

Sería lamentable , recalcó,que en casos como este se utilicen como distractores, como se ha hecho “y más bien lo que nosotros debemos insistir es en que tomen medidas y acciones específicas, oportunas y contundentes para justamente enfrentar la crisis de salud que no baja, la crisis económica que inicia”.

No o hay mejor garantía para los ciudadanos, que la neutralidad de las instituciones, sostuvo.