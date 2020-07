Lozoya se declara inocente; anuncia que responderá a los cargos

El ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, afirmó que la casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, fue declarada a la Secretaría de la Función Pública desde que comenzó sus gestión en el cargo, y que aclarará el resto de los cargos que se le imputan al momento de presentar los datos de prueba en su contra.

Al hacer uso de su derecho a declarar, durante la audiencia que se realiza ante un juez de control del Reclusorio Norte, el ex funcionario afirmó "no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan".

Agradeció a la Fiscalía General de la República que se le informara de los delitos de los que se le acusa y sostuvo que responderá a ellos en el momento que se le presenten los indicios de prueba en su contra.

A las 10:58, el juez declaró una pausa para "ventilar los espacios".