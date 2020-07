Logra Morena llevar iniciativas de AMLO a extraordinario de San Lázaro

Ciudad de México. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, expuso que a pesar de los obstáculos y berrinches de la oposición, su partido consiguió junto con el Senado, alcanzar consensos para que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se apruebe la tercera sesión extraordinaria en San Lázaro para aprobar un paquete de tres iniciativas de ley que sugirió el Ejecutivo federal.

En este sentido, la Permanente sesionará esta tarde para discutir la aprobación de un posible nuevo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, que incluiría los temas pendientes que interesan al presidente López Obrador, entre ellos la modificación de leyes para desaparecer 49 fideicomisos.

En en caso de que se apruebe, en el Senado no tendría que llamarse a un tercer periodo extraordinario, ya que la convocatoria que se emitió para llevar a cabo el segundo periodo extraordinario, que comienza mañana, da la posibilidad de incluir nuevos temas.

Ellos se discutió durante una reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside Ricardo Monreal, en la que el Morenista explicó que no se quiere de ninguna manera convacar a un tercer periodo extraordinario

El coordinador de asuntos parlamentarios del Senado, Arturo Garita, precisó que la Cámara de Diputados si tiene que convocara a otro extraordinario, dado que ya clausuraron el anterior, en el que se eligió a los nuevos consejeros del Instituto Nacional electoral (INE)

En el caso del Senado, detalló, no será necesario que la Comisión Permanente convoque a un tercer periodo extraordinario dado que la convocatoria al segundo periodo que se acordó el pasado 2 de julio, permite agregar temas y por ello sólo se requeriría modificar esa convocatoria, mediante acuerdo de la Jucopo.

Es decir, precisó los temas los definirán las juntas de ambas cámaras, y a partir de las mismas se abordaron los temas específicos.

Durante esa reunión de la Jucopo, la presidenta del Senado y de la Permanente,Mónica Fernández insistió en que trabajarán con apego estricto a las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades por el Covid-19.

Incluso, detalló que no ha autorizado reuniones que pretendían realizar algunos legisladores dentro de las instalaciones del Senado, en las que acudiría demasiadas personas.

La oposición se emberrincha: Delgado

“La oposición no nos deja, se emberrincha, y tiene una ventanita para no dejarnos impulsar los periodos extraordinarios. Ahí estaba la oposición no dejando pasar a Morena. Finalmente, ya logrados consensos. Vamos a aprobar la Ley de Adquisiciones, la desaparición de fideicomisos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador había reprochado en público a la Cámara de Diputados que hubiera descartado sus iniciativas en el previsto periodo extraordinario.

Sin mencionar nombres, Delgado recurrió de nuevo al señalamiento genético de personajes corruptos: “Hay ex políticos vendiendo medicinas, ya no vamos a ser presa de empresas que estuvieron ligadas a la corrupción de las administraciones anteriores. También probablemente vamos a aprobar la Ley de Remuneraciones. Vamos a tapar las salidas que tenían los entes autónomos, para que no ganen más que el presidente”.