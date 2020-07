Jubilados de Mexicana se manifestarán en la mañanera de AMLO

Ciudad de México. Sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación se manifestarán este lunes en la entrada del ex Hangar Presidencial, donde se realizará la reunión del gabinete de seguridad, así como la conferencia matutina para que medios de comunicación conozcan el avión TP01 Boeing 787 Dreamliner "José María Morelos y Pavón".

Fausto Guerreo Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam), comentó que aprovecharán la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer la situación económica de los trabajadores en retiro en medio de la pandemia, ya que en agosto cumplen 10 años que no reciben su pensión vitalicia.

Lamentó que no hay respuesta de autoridades federales del trabajo para que se acate el laudo que ya causó estado y el cual les ha dado dos embargos; uno, dijo, es el producto financiero que emane de la explotación de las rutas y slots de Mexicana de Aviación, el otro reconoce las pensiones no prescritas y la continuidad del pago de éstas.

“Estamos por cumplir 10 años y no recibimos nuestra pensión. Las autoridades federales deberían de adoptar una postura más clara y enérgica a nuestro caso. Nosotros solicitamos a la Secretaría de Comunicación y Transportes que se pronunciara si desconocía nuestro laudo argumentando que ya no somos trabajadores de la aerolínea o respetaría el principio de derecho, pero a la fecha no se emitido alguna declaratoria”, explicó.

Asimismo, pidió que se reparta de manera equitativa entre jubilados y trabajadores en activo los bienes que quedan de Mexicana de Aviación, entre ellos marcas de la aerolínea, dos almacenes, el centro de adiestramiento, dos almacenes fiscales, talleres de mantenimiento MRO, dos edificios en Ciudad de México, uno en Guadalajara, derechos de arrendamiento salón VIP en el Aeropuerto Internacional de México, así como el área de documentación de pasajeros en la terminal 1, por mencionar algunos.