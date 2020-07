Pese al Covid-19, familiares de los 43 vuelven a las calles a exigir justicia

Ciudad de México. La exigencia de justicia y verdad por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa volvió a escucharse en las calles. Luego de cuatro meses de confinamiento a causa del Covid-19, esta tarde se realizó la 70 acción global para demandar la presentación con vida de los jóvenes.

Una treintena de personas se congregó en el llamado Antimonumento a los 43, en Paso de la Reforma, para llamar al Poder Judicial a agilizar los procesos contra los implicados en la desaparición forzada de los estudiantes, suscitada entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Exigieron, además, que se procese varios ex funcionarios del sexenio pasado “que entorpecieron” las indagatorias, como los ex titulares de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, y de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio –prófugo de la justicia— y hasta el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Debido a los riesgos que aún representa la congregación en actos públicos a causa del Covid-19, los padres y las madres de los 43 normalistas no participaron en esta manifestación. Estuvieron en cambio estudiantes de algunas normales del país e integrantes de organizaciones sociales, quienes a nombre de las familias llamaron a acabar con la impunidad en la que se encuentra este caso.

“El mensaje se enfoca al Poder Judicial. La exigencia es que estos personajes (ex funcionarios) sean detenidos. No podemos estar esperando por mucho tiempo. Queremos justicia, verdad y encontrar a nuestros 43 compañeros. Esos ex funcionarios saben dónde están los estudiantes”, señalaron.

Cada día 26 de todos los meses, los familiares de los normalistas y decenas de personas más se congregaban en una manifestación pública en demanda de verdad y de justicia. Con el Covid-19, entre marzo y junio las movilizaciones se llevaron al ámbito virtual. Por lo que en esta 70 jornada global por Ayotzinapa, representó el regreso a las calles de estas acciones.