Anuncia Ssa nuevos lineamientos de cuidado para empleados del Estado

Sábado 25 de julio de 2020. A fin de garantizar condiciones de protección y seguridad para los trabajadores del Estado en su retorno a las actividades laborales, en particular de los trabajadores de la salud, en los próximos días el gobierno federal emitirá un nuevo lineamiento general para garantizar las mismas condiciones de seguridad sanitaria que ya fueron establecidas para los trabajadores del sector privado , informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. No teman, no se trata de un asunto de obligar a nadie , ­insistió.

En conferencia de prensa desde el palacio de gobierno en Villahermosa, Tabasco, adonde acudió para poner en marcha el Modelo de Acción Comunitaria en Salud, aseguró que tampoco es necesario esperar los 14 días para la recu­peración de una persona que se ha contagiado de Covid-19. Se ha visto que la enorme mayoría de personas a los 10 días tiene nulos síntomas y ya no son ­contagiantes.

Informó que esto nos llevó hace pocos días a cambiar el algoritmo en el personal de salud, donde usábamos este elemento de máxima comprobación , por lo que ya no se requiere, dijo, la prueba comprobatoria de que ha desaparecido el virus.

Tras informar que los casos positivos acumulados en el país suman 378 mil 285, con 7 mil 573 nuevas notificaciones en las últimas 24 horas, frente a las 8 mil 438 de un día antes; mientras el registro de decesos es de 42 mil 645, con 737 reportes de jueves a viernes, que se suman a las 718 muertes confirmadas por laboratorio este jueves, López-Gatell, llamó a la población a mantener la prevención y a posponer el recuentro social y familiar. La epidemia sigue activa en México y el mundo; hay que recordar esto, y considerar que aún no es tiempo de realizar actividades que no sean esenciales.