Reitera Ejecutivo federal que no intervendrá en proceso contra Lozoya

Ciudad de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no intervendrá en el proceso judicial levantado contra Emilio Lozoya porque los personajes que fuesen señalados por haber cometido actos de corrupción deberán comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), aun se trate del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Al concluir su rueda de prensa matutina en la ciudad de Oaxaca, recordó que a lo largo de su vida política como opositor “presenté denuncias contra (Carlos) Salinas, contra (Ernesto) Zedillo, contra (Vicente) Fox, contra (Felipe) Calderón, contra (Enrique) Peña Nieto, denuncias formales por la entrega de los bienes de la nación a particulares”.

En su exposición ante los reporteros que cubren su gira, y un grupo de informadores locales, dedicó más de una hora a la corrupción que se engranó en torno a la reforma energética, e ironizó con una frase: esta historia continuará.

“Yo creo que todos los involucrados, si así lo decide la fiscalía, todos tienen que comparecer, aquí son dos sexenios cuando menos, porque no sólo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón. Son procesos que se complementan. Ya conocen mi postura en el caso de los ex presidentes, desde que tomé posesión, dije que sólo si el pueblo lo demandada, lo decidía a través de una consulta, pero yo no puedo detener un proceso judicial, eso corresponde a la fiscalía.

“Lo que no vamos a hacer es fabricar delitos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no podemos actuar con impunidad o ser tapadera y yo lo que sostengo me importa mucho, más que por la cuestión jurídica por las acusaciones penales, lo que importa más es que se limpie al país de corrupción, que quede desterrada la corrupción por abominable, que todos los mexicanos rechacemos la corrupción, que se estigmatice la corrupción y al corrupto”.

El Presidente reclamó -dio tres golpes en el atril- que antes se llamaba ladrón al que robaba una gallina, al que robaba la ropa que quedaba tendida, “y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad, cuantas veces hablamos de las máximas de que si no transas no avanzas, político pobre, pobre político. La moral es un árbol que da moras, eso era al grado que se llegó a decir de los más altos del poder, que la corrupción era parte de la vida de México, lo piensan, pero no lo dicen”.