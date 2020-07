Habitantes de Xaltocan demandan restitución de 128 hectáreas

Ciudad de México. La comunidad indígena de Xaltocan demanda que se restituyan las 128 hectáreas que les arrebataron por la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México” Felipe Angeles, y que “se titule la totalidad del polígono, que son 745 hectáreas”, señaló Francisco Chew, líder del Movimiento Social por la Tierra (MST), organización que tiene “presencia en dicha comunidad y da acompañamiento a las demandas”.

En un documento, la comunidad demanda “sean restituidas o en su caso repuestas las 128 hectáreas de las que tenemos posesión y de las cuales se nos pretende despojar las obras del NAICM de Santa Lucía con base en la declaratoria de terrenos nacionales del 26 de abril de 2019”.

Además, exigen que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realice “las obras públicas de beneficio social a las que el gobierno se comprometió tras la consulta, expuso Chew a La Jornada.

La Sedatu informó el miércoles pasado que a partir del 21 de septiembre empezarán las obras de mejoramiento de infraestructura urbana y servicios en beneficio de habitantes de San Miguel Xaltocan, Nextlapa, estado de México, ello conforme a los acuerdos de la Consulta Indígena a de marzo de 2019”. Las obras implicarán una derrama de 160 millones de pesos y son en materia de agua potable y vivienda popular.

El dirigente destacó que los lugareños (722 comuneros), en su mayoría campesinos que siembran maíz, esperan que si “el gobierno ocupa las tierras (128 hectáreas) se entre en un proceso de negociación para reponerlas con tierras en otro lugar o pagárselas”.

Añadió que, tras la muerte de Daniel Martínez Sánchez, quien fue representante comunal, la situación se ha complicado, por lo que también se pide a la Sedatu y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que convoquen a una asamblea electiva para que la comunidad no se quede sin representación”.

Dijo que “en la consulta del 10 de marzo de 2019 que hizo el INPI la comunidad no cedió las 128 hectáreas que se reclaman, en ella solo se dio a conocer el proyecto, pero no se abordó el tema de la tierra. En la consulta se hicieron peticiones de obras públicas, y el gobierno accedió a las obras, pero es la fecha que no se ha hecho ninguna, hubo una mesa de trabajo y hablan de que en septiembre”.