Respaldan CCE y CTM la reforma de pensiones

Ciudad de México. Al presentar la propuesta de reforma al sistema de pensiones, los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, destacaron la importancia de la propuesta que incrementará las pensiones de los trabajadores a futuro.

Ambos líderes reconocieron que la reforma aún no es suficiente para alcanzar el ideal de pensiones.

Aceves del Olmo dijo que hace 23 años que se aprobó el sistema de pensiones y que se requería reformar porque no se necesita ser matemático para reconocer que un trabajador no puede vivir con el 30 por ciento de sus percepciones cuando era un trabajador activo.

“La gente cuando vea los porcentajes y sienta que no sea lo suficiente, y tiene razón, no es suficiente, pero es lo que actualmente se puede hacer. No es momento apropiado porque tenemos pandemia. No podemos hacer cosas que nadie podría sostener, ni empresarios ni gobierno. Los dirigentes de trabajadores debemos estar conscientes de ello.”

El dirigente destacó que si bien se alcanzó una reforma importante, el sector de los trabajadores mantiene su demanda de alcanzar pensiones realmente justa para el retiro.

Auguró que no se deberá esperar otros 23 años para alcanzar una nueva modificación encaminada a mejorar las condiciones para el retiro. Es bueno retomar el sistema tripartito, por lo que pidió no rechazar esta propuesta que se ajusta a los tiempos que vivimos y demandó que en el Congreso no se convierta en capital político para uno de los partidos, tanto en Cámara de Diputados como la de Senadores

Salazar destacó la importancia de la reforma al sistema de pensiones, que en el modelo actual era injusto para los trabajadores que en México tiene la característica de pasar de la economía formal a la informal en su vida laboral. Por eso se modificaron las semanas de cotización para hacerlo mas justo a los trabajadores, además de que con el cambio en las aportaciones empresariales permitirá “aumentar la cantidad de ahorros significativa, llegamos estándares juntando con el Infonavit, con estándares verdaderamente internacionales al juntar el Aforee y el Infonavit.. Esos dos vehículos, le permita esa jubilación justa y digna.”

El presidente del CCE reconoció la negociación alcanzada reconociendo que Aceves del Olmo “entiende lo que es posible y lo que es deseable, pero encontramos lo que es posible en este contexto”. Habló de la importancia que tiene recuperar la colaboración de organizaciones con el gobierno para atender los problemas nacionales.