Presenta AMLO controversia contra decisión de Bonilla sobre caseta

Ciudad de México. “No coincido con la decisión que tomó” el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de liberar la caseta de cobro de Playas de Tijuana –que ya fue liberada por la Guardia Nacional-, por lo que presentamos una controversia constitucional, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que “no se puede, con un decreto de un gobierno estatal, cancelar una facultad que le corresponde al gobierno federal”.

Si esto fuese así, “ahora que vienen las elecciones todos los gobernadores sacarían decretos para que no se cobrara en las casetas de Capufe o del sistema federal, o un decreto para que no se cobre el IVA. Eso no se puede”, subrayó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Afirmó que lo decidido por Bonilla “no es conmigo, es con la ley. Nosotros presentamos una controversia constitucional y va a ser el Poder Judicial el que va a resolver sobre este caso, pero eso no significa pelearnos, es discrepar, tener puntos de vista diferentes. No podemos aceptar esas decisiones”.

El presidente resaltó, no obstante, que con el gobernador mantiene buena relación. “Es nuestro amigo, viene con nosotros en la lucha, lo estimamos mucho”, pero en la democracia hay discrepancias y se garantía el derecho a disentir”.