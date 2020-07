Otorgan amparo a César Duarte, pero se mantiene su eventual extradición

Ciudad de México. El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal concedió una suspensión al ex gobernador de Chihuhaua, César Duarte Jáquez, sin embargo, esta medida no le servirá para evadir su eventual extradición a México.

El ex mandatario promovió el amparo desde el 9 de julio pasado contra cualquier “orden de aprehensión, la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional y la petición formal de extradición.”

Aunque la juez María Dolores Núñez Solorio admitió a trámite el juicio y otorgó la suspensión provisional, aclaró que esta protección de la justicia federal no precederá “Si la orden de aprehensión que reclama fue dictada por un delito que merezca prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional”.

Aunque los delitos que se le imputan a Duarte Jaquez, que son peculado y asociación delictuosa, no están tipificados como graves, la juez Núñez Solorio no ordenó su libertad inmediata, y antes bien dispuso que “a fin de que continúe surtiendo sus efectos la suspensión concedida en los puntos que anteceden y la parte quejosa no evada la acción de la justicia se imponen, las siguientes medidas de aseguramiento…”, las cuales no se hicieron públicas en el respectivo acuerdo judicial.