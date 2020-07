Aprueba Comisión de Transparencia reforma a la Ley de Adquisiciones

Ciudad de México. Con el voto de Morena, PT y PES, La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Adquisiciones, para que el gobierno federal pueda comprar “bienes o prestación de servicios para la salud” en el extranjero con organismos intergubernamentales.

Aunque el tema no entrará a discusión en la sesión extraordinaria de hoy, esas bancadas argumentaron que es preferible tener el dictamen listo para cuando haya acuerdo para discutirlo en el pleno cameral.

Con la reforma se hace excepción a las licitaciones públicas cuando, de una investigación de mercado se concluya que no son la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones de compra.

En ese caso, las dependencias y entidades, previa autorización de la Secretaría de Hacienda, por conducto de su oficialía mayor “podrán contratar con organismos intergubernamentales internacionales a través de los mecanismos de colaboración previamente establecidos con éstos”.

El PAN se ausentó de la reunión, al argumentar que se trató de un albazo de la mayoría y señalar que se abre la puerta a la discrecionalidad en las compras, lo cual contrasta –indicaron- con el discurso oficial de terminar con esas prácticas.

Los dos diputados de MC en la comisión, Ruth Salinas y Juan Carlos Villarreal, alertaron que la reforma no define límites que permitan evitar la discrecionalidad en las adquisiciones ni impedir prácticas de corrupción.

Villarreal ejemplificó que la reforma no prohíbe, por ejemplo, la subcontratación ni el límite de 50 por ciento del contenido nacional que prevé la ley en vigor.

El presidente de la comisión, Óscar González Yáñez (PT), admitió las deficiencias en la redacción del documento, pero acotó: “Al inicio de la pandemia calculé que iban a ser 45 mil muertos, lamentablemente me quedé corto. Hoy tenemos que hacerlo. Me gustaría hacerlo de la manera correcta, pero no tenemos de otra. El país requiere del parlamento ahora. La circunstancia nos está rebasando a todos. Entiendo a que pueda dar pie al abuso y riesgo a posibles actos que no son los correctos”.