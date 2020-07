Se dispara pornografía y prostitución infantil durante confinamiento: UIF

Ciudad de México. Durante el confinamiento provocado por el Covid-19, en México ha detectado un incremento de 117 por ciento en la actividad de pornografía y prostitución infantil, advirtió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.

Al participar esta tarde en el foro virtual El futuro de América del Norte post 2020, agregó que en estos meses de pandemia también se han elevado los delitos en línea como fraudes financieros y usurpación de identidad, así como el tráfico y la venta de medicamentos que no cumplen con los parámetros requeridos.

El impacto de la crisis sanitaria también ha ocasionado, dijo, que la gente recurra a casas de empeño o prestamistas para obtener préstamos. Tan sólo en la Ciudad de México, estas transacciones pasaron de 41 mil entre marzo y mayo de 2019 a 81 mil en el mismo periodo de este año, situación que se repite en los mismos parámetros en otras 22 entidades del país. “La solvencia económica se agotó, y están acudiendo a este recurso”.

Nieto aseveró que este tipo de movimientos se da fuera del sector financiero, lo que puede conducir a que la economía nacional se vaya aún más a la informalidad. “Sólo 43 por ciento de nuestra economía se da en el sector formal y 57 se mueve la informalidad; (además) 37 por ciento de la economía está bancarizada”, por lo que con este tipo de préstamos el riesgo de que el sector informal crezca es alto.

En el foro, que fue organizado por la embajada de Estados Unidos en México y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el titular de la sede diplomática, Christopher Landau, indicó que a partir del Covid-19 hay retos para Norteamérica en temas como la economía, la salud, la seguridad y la migración.

En la línea antimigratoria del presidente Donald Trump, el embajador aseveró: “La pandemia subraya que es más importante que nunca tratar de controlar los flujos descontrolados de personas a diferentes países y la importancia de lo que es una frontera. México tiene derecho a aplicar las normas que sea en sus propias fronteras, pero creo (hoy) más que nunca nos damos cuenta en la pandemia que la posibilidad de controlar la frontera es un aspecto fundamental de la soberanía de una nación. No vamos a dejar abiertas las fronteras para que entre cualquiera al país”.

En el aspecto económico, Landau destacó la necesidad de pensar estrategias a partir del T-MEC para atraer inversiones a la región y con ello fomentar el crecimiento; en seguridad afirmó que se debe trabajar de manera conjunta; y en salud colaborar para frenar los contagios y buscar tratamientos y vacunas.

En el acto también participó el ex canciller Luis Ernesto Derbez, actual rector de la UDLAP, quien dijo que si los tres países de Norteamérica no trabajan en una integración política y económica, no podrán competir con la Unión Europea y China.